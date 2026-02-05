快訊

歸亞蕾胞妹、退役少將被控共諜...國安法無罪確定 反滲透法撤銷發回

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

作家祝康明、海軍退役少將孫海濤、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮、藝人歸亞蕾胞妹歸亞蒂等4人，被控收受大陸資金拉攏退役將領接受招待，在台宣傳統戰，被檢方依違反國家安全法、反滲透法等罪嫌起訴，一審認定檢方舉證不足均判處無罪。檢方不服提上訴，最高法院今判決4人涉犯國安法部分無罪確定，但就反滲透法獲判無罪部分，撤銷發回高雄高分院更審。

最高法院認為，反滲透法規定中「候選人」的概念，應涵蓋選舉公告發布前、後，將成為或已經成為候選人，均符合要件，但一審判決認定候選人僅限於中選會候選人名冊公告者，在此之前未取得候選人資格者，都不構成反滲透法規定所指的候選人，有適用法則不當得違誤。

最高法院指出，4人是否受滲透來源指示、資助而舉辦活動也有疑義，一審判決未詳細論述不利孫海濤、劉萬禮、歸亞蒂的事證，再綜合評價，有未盡調查職責及理由不備的違法之處。

檢調指控，中華民族致公黨前主席陳柏光（在大陸涉詐被捕，台灣通緝中）及台商姜興國為大陸國台辦統戰窗口，2017年起受國台辦指示與祝康明接觸，請祝物色退役將領赴陸接受招待。

祝收取陳柏光交付500萬元台幣(約15.2萬美元)，曾率團與孫海濤至美國與陳碰面，行前將參與退將名單交陳柏光、姜興國等人。事後祝想成立黃埔基金會，稱有退役中將、上將參與，盼大陸資助3000萬元台幣(約91.6萬美元)，因疫情未成行。

疫情解封後，陸方鎖定劉萬禮等人，由劉帶孫至大陸碰面，返台後由孫、劉物色退將、里長前往大陸，歸亞蒂負責庶務，且總統大選期間在左營舉辦反戰活動，提供800顆粽子、花生糖送給參加者，盼支持特定政黨跟候選人。

檢調認定祝康明等人行為構成替對岸發展組織，一度聲押祝康明、孫海濤、劉萬禮三人獲准，依國安法、反滲透法起訴，高雄高分院認為，檢方無法舉證陳柏光資金來源為國台辦，且欠缺4人與大陸統戰人員接觸證據。

一審認為，粽子、花生糖經費與大陸無關，也非為選舉而辦，且區區數十至280元台幣的粽子、糖果，應不足動搖民眾意向，證據不足，判4人無罪。

亞洲影后歸亞蕾（左）胞妹歸亞蒂（右）被控收受大陸資金拉攏退役將領接受招待，最高法院判國安法部分無罪確定。圖／聯合報系資料照片
反滲透法 國安法 國台辦
