宜蘭幽靈連署案扯出議員涉洩密？ 吳宗憲：坊間皆知要搜索縣黨部

宜蘭檢調偵辦幽靈連署罷免案，去年起訴國民黨縣黨部主委林明昌等人，如今傳出案外案！林明昌的兒子林岳賢議員疑在去年4月檢調搜索前一天，line群組貼出「不可靠消息，明天可能搜索宜蘭縣黨部」等語，今天以洩密罪遭檢調搜索約談。對此，吳宗憲立委表示，當時坊間傳遍即將搜索，連媒體也有人知道，盼司法釐清真相。

國民黨宜蘭縣黨部與「滿城封宇」民團去年發動罷免民進黨立委陳俊宇，由於一階連署人數未達標，縣黨部人員涉嫌指示或偽造提議人名冊達到4000多份，宜蘭地檢署去年6月19日依個人資料保護法、偽造私文書罪嫌起訴林明昌等12人。

未料事隔7個多月，檢調今天再度展開行動，搜索國民黨縣黨部主委林明昌及縣議員林岳賢住處、辦公室，林明昌以證人身分、林岳賢是嫌疑人身分，多人被帶到調查站約談。

據了解，檢調去年在全國各縣市偵辦搜索幽靈人口罷免案，風聲鶴唳。針對宜蘭縣部分，檢調啟動搜索國民黨宜蘭縣黨部搜索時間4月24日，林岳賢議員疑似在外聽到風聲，前一天4月23日在群組貼「不可靠消息，明天可能搜索宜蘭縣黨部」等語。

檢調根據這封簡訊查辦洩密罪，今天指揮調查局北機組將林明昌父子等人帶走訊問，追查誰告訴林岳賢？是否有公務員洩密。

對此，立委吳宗憲表示，司法偵查必須毋枉毋縱，搜索縣黨部前幾天坊間已傳遍馬上要搜索縣黨部，其實很多媒體記者也都知道消息，所以林岳賢議員底是聽到坊間傳言去轉述，還是某公務員洩出這秘密，司法機關應該要去釐清。

吳宗憲說，當時傳得滿城風雨，甚至也傳言要去搜索國民黨中央黨部，謠傳滿天飛，會不會司法機關產生誤解，林岳賢聽到這個資訊，然後就認為是公務員洩密，所以拜託司法機關毋枉毋縱，必須謹慎看待這事。