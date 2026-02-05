夫妻決裂！徐巧芯大姑現身「切割」丈夫杜秉澄 親曝已郵寄離婚協議書

立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄成立水房，以虛擬貨幣協助詐騙集團洗錢近2300萬元，一審判杜、劉女各15年、10年徒刑，杜昨赴台灣高等法院開庭時，批評徐巧芯在台灣政壇是「災難」。劉向婕今出面道歉，並表示已郵寄離婚協議書給杜，但對方不簽，未來將向法院訴請離婚。

媒體詢問劉向婕和杜秉澄的婚姻關係，劉向婕指出目前正訴請離婚；委任律師楊尚訓補充，因法院諭知被告之間不能聯繫，劉向婕無法當面給度秉澄簽離婚協議書，只能透過郵寄，但對方沒有回應。劉向婕也說，未來會向法院提離婚訴訟。

另問及杜秉澄稱他和劉向婕曾幫徐巧芯拿藥是否屬實，劉向婕表示「不屬實」；楊尚訓表示，關於杜秉澄指示的任何東西，本案由於杜和劉所使用的手機、公務機第一時間均查扣在案，這部分所有客觀證據都在卷宗之內，未來在法庭上面都可以還原事實。

媒體再問杜秉澄昨日對外發言後，是否有和徐巧芯、杜秉澄聯繫？是否有遭受任何壓力？劉向婕表示都沒有特別聯繫，也沒有受到壓力，且法官諭知同案被告和證人不能彼此聯絡。

她說，是她自己上網看到推播新聞，認為有必要及義務出來說明，因不僅影響徐巧芯自己的聲譽，也影響到徐巧芯和她的家人，所以她要出來說明，讓大家知道、以正視聽，且從事發至今，她沒有公開管道可以對社會大眾和受害者道歉。

高院昨開調解庭，杜秉澄庭後接受媒體採訪指出，每個人做事都有目的，質疑徐巧芯在他和劉向婕被收押後10幾天，出來開記者會，為何徐巧芯能知道案情，他不能理解。

他說，他和徐巧芯是點頭之交，沒有太多交集或利益輸送，徐巧芯僅曾幫他主持過婚禮，不知道為何當選立委後，要這樣切割，並說「台灣政治人物會對家人這樣的話，可能支持者要自己好好思考一下，她會對你們做些什麼事情」。