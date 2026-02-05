快訊

搶先全球設台灣代表處下場「被火車撞」 立陶宛總理坦言可能犯下大錯

外資圈第一槍！這家華爾街大型投行降評台股至「中立」 原因有這些

聽新聞
0:00 / 0:00

夫妻決裂！徐巧芯大姑現身「切割」丈夫杜秉澄 親曝已郵寄離婚協議書

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄成立水房，以虛擬貨幣協助詐騙集團洗錢近2300萬元，一審判杜、劉女各15年、10年徒刑，杜昨赴台灣高等法院開庭時，批評徐巧芯在台灣政壇是「災難」。劉向婕今出面道歉，並表示已郵寄離婚協議書給杜，但對方不簽，未來將向法院訴請離婚。

媒體詢問劉向婕和杜秉澄的婚姻關係，劉向婕指出目前正訴請離婚；委任律師楊尚訓補充，因法院諭知被告之間不能聯繫，劉向婕無法當面給度秉澄簽離婚協議書，只能透過郵寄，但對方沒有回應。劉向婕也說，未來會向法院提離婚訴訟。

另問及杜秉澄稱他和劉向婕曾幫徐巧芯拿藥是否屬實，劉向婕表示「不屬實」；楊尚訓表示，關於杜秉澄指示的任何東西，本案由於杜和劉所使用的手機、公務機第一時間均查扣在案，這部分所有客觀證據都在卷宗之內，未來在法庭上面都可以還原事實。

媒體再問杜秉澄昨日對外發言後，是否有和徐巧芯、杜秉澄聯繫？是否有遭受任何壓力？劉向婕表示都沒有特別聯繫，也沒有受到壓力，且法官諭知同案被告和證人不能彼此聯絡。

她說，是她自己上網看到推播新聞，認為有必要及義務出來說明，因不僅影響徐巧芯自己的聲譽，也影響到徐巧芯和她的家人，所以她要出來說明，讓大家知道、以正視聽，且從事發至今，她沒有公開管道可以對社會大眾和受害者道歉。

高院昨開調解庭，杜秉澄庭後接受媒體採訪指出，每個人做事都有目的，質疑徐巧芯在他和劉向婕被收押後10幾天，出來開記者會，為何徐巧芯能知道案情，他不能理解。

他說，他和徐巧芯是點頭之交，沒有太多交集或利益輸送，徐巧芯僅曾幫他主持過婚禮，不知道為何當選立委後，要這樣切割，並說「台灣政治人物會對家人這樣的話，可能支持者要自己好好思考一下，她會對你們做些什麼事情」。

杜秉澄痛罵徐巧芯做人沒道德，如果繼續在政壇當領導的話，是台灣的災難，還說潛艦、回扣、股票等事，他目前不敢講，有人叫他不要講，他得要保命，所以希望徐巧芯能夠放過他，「我們人言惟輕，沒辦法跟立委鬥啊！」

徐巧芯大姑劉向婕今出面道歉，並表示已郵寄離婚協議書給丈夫杜秉澄。記者許正宏／攝影
徐巧芯大姑劉向婕今出面道歉，並表示已郵寄離婚協議書給丈夫杜秉澄。記者許正宏／攝影

徐巧芯 離婚 家人
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

丈夫轟徐巧芯「政壇災難」 大姑劉向婕鞠躬道歉喊：各人造業各人擔

「請喝珍奶」意外爆北市議員中800萬頭獎…議長說話了 徐巧芯也敲碗

台大狼醫連環爆…石崇良吐「不該錯一次廢照」徐巧芯轟：踐踏受害者

監院調查「證實」國軍採購陸製品還買貴 徐巧芯籲國防部移送法辦

相關新聞

越南富國島旅行團292人被丟包！年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

美加國際旅行社（年代旅遊）2024年春節推出越南富國島5天4夜旅行團，因欠款導致292名台灣旅客被丟包富國島。負責人林大...

法院認證長照悲劇！新北老翁抱病妻丟下14樓慘死輕判2年6月

新北市新莊一名林姓七旬老翁，因邱姓髮妻長年臥病在床，生活無法自理且拒絕他人照護，林翁在獨力長期照顧身心俱疲下，2024年...

宜蘭幽靈連署案扯出議員涉洩密？ 吳宗憲：坊間皆知要搜索縣黨部

宜蘭檢調偵辦幽靈連署罷免案，去年起訴國民黨縣黨部主委林明昌等人，如今傳出案外案！林明昌的兒子林岳賢議員疑在去年4月檢調搜...

影／ 與杜秉澄夫妻決裂 徐巧芯大姑劉向婕鞠躬道歉

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦日前因涉及詐騙、洗錢，經檢調起訴羈押後，目前交保候傳，杜秉澄日前現身法院，怒批徐...

夫妻決裂！徐巧芯大姑現身「切割」丈夫杜秉澄 親曝已郵寄離婚協議書

立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄成立水房，以虛擬貨幣協助詐騙集團洗錢近2300萬元，一審判杜、劉女各15年、10年徒刑，...

無照駕駛新制上路！雲林大執法3天取締46件扣車又扣牌

立法院三讀通過道路交通管理處罰條例修法，提高無照駕駛罰鍰，機、汽車駕駛最高各處3萬6000元、6萬元，上月31日新制上路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。