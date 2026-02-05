無照駕駛新制上路！雲林大執法3天取締46件扣車又扣牌

立法院三讀通過道路交通管理處罰條例修法，提高無照駕駛罰鍰，機、汽車駕駛最高各處3萬6000元、6萬元，上月31日新制上路，雲林縣警察局大執法，3天取締46件汽機車無照駕駛，均依法當場扣牌並移置保管車輛，此外，違規者皆須自費參加道路交通安全講習課程。

雲林縣警察局交通隊統計，雲林縣無照駕駛案件113年5883件，其中成年人5431件、未成年452件；114年6181件，成年人5767件、未成年414件。

雲林縣警察局今天新制上路執法情形指出，「道路交通管理處罰條例」修正新制今年1月31日正式施行。雲林警方動員從1月31日至2月2日展開連續3天大執法，共舉發無照駕駛違規機車40件、汽車6件共計46件，其中未成年4件、65歲長者2件、其餘40件。

警方說，新制加重無照駕駛處罰，一是罰鍰提高，機車提高至最高3萬6000元、汽車提高至6萬元、大型車提高至8萬元。

第二是累犯行為加重，累犯期限從5年延長至10年，即10年內只要第2次違規，直接處以最高額罰鍰並吊扣牌照6個月；第3次以上違規者，除原有罰鍰，每次違規行為則再無上限累加，機、汽車每次增加1萬2000元，大型車增加2萬4000元，，並吊扣牌照1年。

第三是車主也要連帶責任，違規車輛除當場移置保管與扣繳牌照外，並將吊扣車牌3個月，若車主未善盡查證義務，將承擔與駕駛人相同罰鍰。