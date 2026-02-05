無照駕駛新制上路！雲林大執法3天取締46件扣車又扣牌

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

立法院三讀通過道路交通管理處罰條例修法，提高無照駕駛罰鍰，機、汽車駕駛最高各處3萬6000元、6萬元，上月31日新制上路，雲林警察局大執法，3天取締46件汽機車無照駕駛，均依法當場扣牌並移置保管車輛，此外，違規者皆須自費參加道路交通安全講習課程。

雲林縣警察局交通隊統計，雲林縣無照駕駛案件113年5883件，其中成年人5431件、未成年452件；114年6181件，成年人5767件、未成年414件。

雲林縣警察局今天新制上路執法情形指出，「道路交通管理處罰條例」修正新制今年1月31日正式施行。雲林警方動員從1月31日至2月2日展開連續3天大執法，共舉發無照駕駛違規機車40件、汽車6件共計46件，其中未成年4件、65歲長者2件、其餘40件。

警方說，新制加重無照駕駛處罰，一是罰鍰提高，機車提高至最高3萬6000元、汽車提高至6萬元、大型車提高至8萬元。

第二是累犯行為加重，累犯期限從5年延長至10年，即10年內只要第2次違規，直接處以最高額罰鍰並吊扣牌照6個月；第3次以上違規者，除原有罰鍰，每次違規行為則再無上限累加，機、汽車每次增加1萬2000元，大型車增加2萬4000元，，並吊扣牌照1年。

第三是車主也要連帶責任，違規車輛除當場移置保管與扣繳牌照外，並將吊扣車牌3個月，若車主未善盡查證義務，將承擔與駕駛人相同罰鍰。

雲林縣警察局長黃富村呼籲，交通部與雲林縣政府今年度持續推出考機車駕照的補助方案，鼓勵民眾考機車駕照前，先到縣內5家合格許可的駕訓班參加安全駕駛訓練，每人補助2600元，民眾只要負擔學費600元即可輕鬆考到駕照，罰責大幅加重切勿無照駕駛。

無照駕駛新制上路，罰責大幅加重，警方呼籲切勿以身試法。記者蔡維斌／翻攝
無照駕駛新制上路，罰責大幅加重，警方呼籲切勿以身試法。記者蔡維斌／翻攝
雲林警方三天大執法共取締46件汽機車無照駕駛並依法查扣車輛。記者蔡維斌／翻攝
雲林警方三天大執法共取締46件汽機車無照駕駛並依法查扣車輛。記者蔡維斌／翻攝

雲林 無照駕駛 警察
相關新聞

越南富國島旅行團292人被丟包！年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

美加國際旅行社（年代旅遊）2024年春節推出越南富國島5天4夜旅行團，因欠款導致292名台灣旅客被丟包富國島。負責人林大...

法院認證長照悲劇！新北老翁抱病妻丟下14樓慘死輕判2年6月

新北市新莊一名林姓七旬老翁，因邱姓髮妻長年臥病在床，生活無法自理且拒絕他人照護，林翁在獨力長期照顧身心俱疲下，2024年...

破壞罷免賴士葆宣傳看板判刑3月 法官：妨害宣講政治

林姓男子去年看見有2名女子在街頭舉牌、宣講罷免國民黨立法委員賴士葆，他伸出食指對人比畫，並揮拳擊打宣傳看板致看板破損，依...

偽造罷免陳乃瑜連署書 羅明才服務處2主任認罪、求緩刑

國民黨立委羅明才新店服務處2名主任劉時郡、林姿伶與民進黨新店區黨部前主委吳春美被控偽造民進黨新北市議員陳乃瑜的罷免案連署...

家族line傳「不可靠消息…」宜蘭縣議員林岳賢涉罷免案洩密罪遭約談

宜蘭檢調偵辦幽靈連署罷免案，去年6月起訴國民黨縣黨部主委林明昌等人，今天傳出後續！林明昌的兒子縣議員林岳賢於檢調4月24...

