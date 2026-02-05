破壞罷免賴士葆宣傳看板判刑3月 法官：妨害宣講政治

林姓男子去年看見有2名女子在街頭舉牌、宣講罷免國民黨立法委員賴士葆，他伸出食指對人比畫，並揮拳擊打宣傳看板致看板破損，依毀損、恐嚇罪起訴；台北地院審理，依毀損罪判林有期徒刑3月，得易科罰金。可上訴。

檢方指控，林姓男子2025年7月23日看見王姓、蔣姓女子呼籲民眾同意罷免賴士葆，以左手對蔣女比出食指，轉頭後再朝王女、蔣女靠近，維持秩序的員警見狀以手輕拍林的肩膀，林藉故不離開還與員警爭執，隨後上前揮拳擊打王女手持的宣傳看板。

法院開庭時，林辯稱，他只是覺得王女、蔣女「大聲公」聲音太大，震耳欲聾，就上前說一聲「噓」，不知為何活動團隊有人一直拿手機拍他，還講了讓他很激動的話，他一時情緒激動才去敲打宣傳看板，承認毀損、不認恐嚇罪。

法官當庭勘驗員警密錄器檔案，確認林姓男子成立毀損、恐嚇犯行，2罪名從一重以毀損他人物品罪對林論罪。