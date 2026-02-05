快訊

三重離奇車禍 機車衝撞新北環保局貨車騎士慘死 2名清潔人員受傷

美中仍稱霸！2025億萬富豪國別榜出爐 台灣51人擠進前十

台股下單眉角多！券商理專揭最兇猛時刻：容易被洗出去 3大保命符曝

聽新聞
0:00 / 0:00

破壞罷免賴士葆宣傳看板判刑3月 法官：妨害宣講政治

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

林姓男子去年看見有2名女子在街頭舉牌、宣講罷免國民黨立法委員賴士葆，他伸出食指對人比畫，並揮拳擊打宣傳看板致看板破損，依毀損、恐嚇罪起訴；台北地院審理，依毀損罪判林有期徒刑3月，得易科罰金。可上訴。

檢方指控，林姓男子2025年7月23日看見王姓、蔣姓女子呼籲民眾同意罷免賴士葆，以左手對蔣女比出食指，轉頭後再朝王女、蔣女靠近，維持秩序的員警見狀以手輕拍林的肩膀，林藉故不離開還與員警爭執，隨後上前揮拳擊打王女手持的宣傳看板。

法院開庭時，林辯稱，他只是覺得王女、蔣女「大聲公」聲音太大，震耳欲聾，就上前說一聲「噓」，不知為何活動團隊有人一直拿手機拍他，還講了讓他很激動的話，他一時情緒激動才去敲打宣傳看板，承認毀損、不認恐嚇罪。

法官當庭勘驗員警密錄器檔案，確認林姓男子成立毀損、恐嚇犯行，2罪名從一重以毀損他人物品罪對林論罪。

判決書說，林不滿他人宣講政治言論，以手指指向他人、無端逼近他人妨害人民自由宣講政治言論及理念，破壞罷免公投的理性討論及思辨，不過，考量林表示希望能洽談和解及賠償事宜，審酌林的犯罪手段、情節，依法判決。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

罷免 恐嚇 賴士葆
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

挨轟統一發票獎金4年少給86億元 財政部：法律解讀差異

110年至113年統一發票少發86億獎金 賴士葆轟財政部玩數字遊戲

谷立言喊「自由不是免費」 賴士葆：請跟華府說提升軍購的質

新興計畫預算抽出逕付二讀被綠酸 賴士葆：只要軍火不顧民生

相關新聞

越南富國島旅行團292人被丟包！年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

美加國際旅行社（年代旅遊）2024年春節推出越南富國島5天4夜旅行團，因欠款導致292名台灣旅客被丟包富國島。負責人林大...

法院認證長照悲劇！新北老翁抱病妻丟下14樓慘死輕判2年6月

新北市新莊一名林姓七旬老翁，因邱姓髮妻長年臥病在床，生活無法自理且拒絕他人照護，林翁在獨力長期照顧身心俱疲下，2024年...

無照駕駛新制上路！雲林大執法3天取締46件扣車又扣牌

立法院三讀通過道路交通管理處罰條例修法，提高無照駕駛罰鍰，機、汽車駕駛最高各處3萬6000元、6萬元，上月31日新制上路...

破壞罷免賴士葆宣傳看板判刑3月 法官：妨害宣講政治

林姓男子去年看見有2名女子在街頭舉牌、宣講罷免國民黨立法委員賴士葆，他伸出食指對人比畫，並揮拳擊打宣傳看板致看板破損，依...

偽造罷免陳乃瑜連署書 羅明才服務處2主任認罪、求緩刑

國民黨立委羅明才新店服務處2名主任劉時郡、林姿伶與民進黨新店區黨部前主委吳春美被控偽造民進黨新北市議員陳乃瑜的罷免案連署...

家族line傳「不可靠消息…」宜蘭縣議員林岳賢涉罷免案洩密罪遭約談

宜蘭檢調偵辦幽靈連署罷免案，去年6月起訴國民黨縣黨部主委林明昌等人，今天傳出後續！林明昌的兒子縣議員林岳賢於檢調4月24...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。