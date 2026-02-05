快訊

NBA／勇士、老鷹達成2換1交易！送走庫明加、希爾德 換回波爾辛吉斯

台中太平1茶坊被開20多槍！大門遍布彈孔 17歲少年投案

偽造罷免陳乃瑜連署書 羅明才服務處2主任認罪、求緩刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

國民黨立委羅明才新店服務處2名主任劉時郡、林姿伶與民進黨新店區黨部前主委吳春美被控偽造民進黨新北市議員陳乃瑜罷免案連署書，依偽造文書、個資法起訴，台北地院今天首開庭，3人均認罪，辯護人替他們請求輕判或判緩刑。

劉時郡的律師說，劉已承認犯罪，並無前科、素行良好，也與被害人談洽和解，犯後態度良好，劉先前被羈押禁見4個月，經此教訓已無再犯可能，請法官審酌劉是家中唯一的經濟來源，有配偶、父母、3名未成年子女須扶養，對劉從輕量刑或給緩刑機會。

林姿伶的律師說，林女已和被害人和解，且犯罪情節輕微，偵審中均自白，請法官判6月以下有期徒刑或給予緩刑。

吳春美的律師表示，吳女坦認犯罪，因有家人協助才未馬上陳述，涉案後已受很大懲罰，請法官判吳女最輕刑度。

法院今天開「審查庭」，審查庭如案情單純、被告認罪，法官可自行結案，不過，法官卓育璇閱卷發現，檢方起訴犯罪事實須再確認，且全案扣案物如電腦、手機、筆記本等於卷內未清楚記載，也與未來犯罪工具是否沒收有關，告訴當事人「不能一庭結案」，徵詢檢、辯意見，決定將案件移由一般法庭審理。

檢方指控，劉時郡、林姿仱因應羅明才面臨罷免案，2025年2月擬定「以罷制罷」策略，對陳乃瑜提議罷免，透過吳春美取得大量相關個資，並整理近期繳費黨員名冊，分別將個資抄寫成提議人名冊。

檢方偵查中聲押劉時郡獲准，偵結認定劉等人偽造756份提議人名冊，依違反個資法、偽造文書等罪起訴劉時郡、林姿伶、吳春美3人，另處分部分被告緩起訴。

立委羅明才服務處助理林姿伶。圖／聯合報系資料照片
立委羅明才服務處助理林姿伶。圖／聯合報系資料照片
立委羅明才服務處主任劉時郡（中）。圖／聯合報系資料照片
立委羅明才服務處主任劉時郡（中）。圖／聯合報系資料照片

法官 個資 罷免 羅明才 陳乃瑜
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

賴總統滿意度未來極可能「黃金交叉」 他曝大罷免後民調奇蹟回升原因

牙醫診所院長不捨助理離職 給紅包趁機環抱強吻還想「再放肆一點」

北中高相繼宣布營養午餐免費 新北民代促跟進

新北綠營年輕世代結盟 新新板土連線挺新人投入新莊

相關新聞

越南富國島旅行團292人被丟包！年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

美加國際旅行社（年代旅遊）2024年春節推出越南富國島5天4夜旅行團，因欠款導致292名台灣旅客被丟包富國島。負責人林大...

家族line傳「不可靠消息…」宜蘭縣議員林岳賢涉罷免案洩密罪遭約談

宜蘭檢調偵辦幽靈連署罷免案，去年6月起訴國民黨縣黨部主委林明昌等人，今天傳出後續！林明昌的兒子縣議員林岳賢於檢調4月24...

法院認證長照悲劇！新北老翁抱病妻丟下14樓慘死輕判2年6月

新北市新莊一名林姓七旬老翁，因邱姓髮妻長年臥病在床，生活無法自理且拒絕他人照護，林翁在獨力長期照顧身心俱疲下，2024年...

偽造罷免陳乃瑜連署書 羅明才服務處2主任認罪、求緩刑

國民黨立委羅明才新店服務處2名主任劉時郡、林姿伶與民進黨新店區黨部前主委吳春美被控偽造民進黨新北市議員陳乃瑜的罷免案連署...

300萬買不動副局長 桃市府市政顧問與傳產老董行賄罪起訴

國內食材原物料供應商位於桃園工廠的擴廠申請多次遭桃市府駁回，吳姓老董找2家建設公司董座並擔任市府顧問的蕭姓友人幫忙，20...

先暫放一下？不滿店門口被放2包「垃圾袋」 2人街頭互毆

台北市中山區龍江路昨天發生打架糾紛，莊姓小吃店長不滿陳姓男子把垃圾袋放在店門口騎樓處，上前詢問狀況，不滿對方回「我等等要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。