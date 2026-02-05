家族line傳「不可靠消息…」宜蘭縣議員林岳賢涉罷免案洩密罪遭約談

宜蘭檢調偵辦幽靈連署罷免案，去年6月起訴國民黨縣黨部主委林明昌等人，今天傳出後續！林明昌的兒子縣議員林岳賢於檢調4月24日展開搜索前一天，在家族line群貼「不可靠消息，明天可能搜索宜蘭縣黨部」等語，疑涉非公務人員洩密罪，檢調今天搜索帶走父子訊問，林岳賢預計下午移送地署複訊。

國民黨宜蘭縣黨部與「滿城封宇」民團去年發動罷免民進黨立委陳俊宇，由於一階連署人數未達標，縣黨部人員涉嫌指示或偽造提議人名冊達到4000多份，宜蘭地檢署去年6月19日依個人資料保護法、刑法偽造私文書罪嫌起訴12人起訴。

未料，事隔7個多月，檢調今天再度展開行動，搜索林明昌及林岳賢住處、辦公室，林明昌以證人身分、林岳賢是嫌疑人身分，兩人被帶到調查站約談。

據了解，檢調去年在全國各縣市偵辦搜索幽靈人口罷免案，風聲鶴唳。針對宜蘭縣部分，檢調搜索國民黨宜蘭縣黨部搜索時間4月24日，林岳賢縣議員疑似在外聽到風聲，前天4月23日在家族群組傳出「不可靠消息，明天可能搜索宜蘭縣黨部」等語。

檢調根據這封簡訊查辦洩密罪，今天指揮北機組將林明昌父子帶走訊問，追查是誰告訴林岳賢消息。但根據身邊的人表示，當時全台因為罷免案鬧得沸沸揚揚，到處都被搜索，地方上本來就一直傳出這樣的話，再來要輪到宜蘭了，眾所皆知，林岳賢貼文只是可能的猜測，相信「清者自清」。