快訊

NBA／勇士、老鷹達成2換1交易！送走庫明加、希爾德 換回波爾辛吉斯

台中太平1茶坊被開20多槍！大門遍布彈孔 17歲少年投案

家族line傳「不可靠消息…」宜蘭縣議員林岳賢涉罷免案洩密罪遭約談

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭檢調偵辦幽靈連署罷免案，去年6月起訴國民黨縣黨部主委林明昌等人，今天傳出後續！林明昌的兒子縣議員林岳賢於檢調4月24日展開搜索前一天，在家族line群貼「不可靠消息，明天可能搜索宜蘭縣黨部」等語，疑涉非公務人員洩密罪，檢調今天搜索帶走父子訊問，林岳賢預計下午移送地署複訊。

國民黨宜蘭縣黨部與「滿城封宇」民團去年發動罷免民進黨立委陳俊宇，由於一階連署人數未達標，縣黨部人員涉嫌指示或偽造提議人名冊達到4000多份，宜蘭地檢署去年6月19日依個人資料保護法、刑法偽造私文書罪嫌起訴12人起訴。

未料，事隔7個多月，檢調今天再度展開行動，搜索林明昌及林岳賢住處、辦公室，林明昌以證人身分、林岳賢是嫌疑人身分，兩人被帶到調查站約談。

據了解，檢調去年在全國各縣市偵辦搜索幽靈人口罷免案，風聲鶴唳。針對宜蘭縣部分，檢調搜索國民黨宜蘭縣黨部搜索時間4月24日，林岳賢縣議員疑似在外聽到風聲，前天4月23日在家族群組傳出「不可靠消息，明天可能搜索宜蘭縣黨部」等語。

檢調根據這封簡訊查辦洩密罪，今天指揮北機組將林明昌父子帶走訊問，追查是誰告訴林岳賢消息。但根據身邊的人表示，當時全台因為罷免案鬧得沸沸揚揚，到處都被搜索，地方上本來就一直傳出這樣的話，再來要輪到宜蘭了，眾所皆知，林岳賢貼文只是可能的猜測，相信「清者自清」。

林岳賢4月23日傳訊息時，林明昌人在國外，並未看群組訊息，也未指示黨部或家族公司等任何人去湮滅證據，隔天晚上才回到宜蘭。全案若涉非公務人員刑法洩密罪，依法可處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

宜蘭地檢署偵辦幽靈人口連署案，去年6月起訴國民黨縣黨部主委林明昌（右）等人，今天檢調再有動作，以洩密罪搜索約談縣議員林岳賢（右二）父子。本報資料照片
宜蘭地檢署偵辦幽靈人口連署案，去年6月起訴國民黨縣黨部主委林明昌（右）等人，今天檢調再有動作，以洩密罪搜索約談縣議員林岳賢（右二）父子。本報資料照片
宜蘭地檢署偵辦幽靈人口連署案，去年6月起訴國民黨縣黨部主委林明昌等人，今天檢調再有動作，以洩密罪搜索約談縣議員林岳賢，目前仍在訊問中。本報資料照片
宜蘭地檢署偵辦幽靈人口連署案，去年6月起訴國民黨縣黨部主委林明昌等人，今天檢調再有動作，以洩密罪搜索約談縣議員林岳賢，目前仍在訊問中。本報資料照片

宜蘭 檢調 罷免
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

陳怡君遭停權！北市黨部證實初選資料將退件 綠主委曝自行參選後果

拜會高雄市黨部拚議會過半 賴瑞隆：將邀陳其邁任競選總部主委

台北君悅「1416元紅包」大方送！加LINE好友、輸入關鍵字免費領　爽吃「凱菲屋」折抵攻略必收

確定獲民眾黨徵召選新北市長 黃國昌：在野合作秉持最大風度

相關新聞

越南富國島旅行團292人被丟包！年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

美加國際旅行社（年代旅遊）2024年春節推出越南富國島5天4夜旅行團，因欠款導致292名台灣旅客被丟包富國島。負責人林大...

家族line傳「不可靠消息…」宜蘭縣議員林岳賢涉罷免案洩密罪遭約談

宜蘭檢調偵辦幽靈連署罷免案，去年6月起訴國民黨縣黨部主委林明昌等人，今天傳出後續！林明昌的兒子縣議員林岳賢於檢調4月24...

法院認證長照悲劇！新北老翁抱病妻丟下14樓慘死輕判2年6月

新北市新莊一名林姓七旬老翁，因邱姓髮妻長年臥病在床，生活無法自理且拒絕他人照護，林翁在獨力長期照顧身心俱疲下，2024年...

偽造罷免陳乃瑜連署書 羅明才服務處2主任認罪、求緩刑

國民黨立委羅明才新店服務處2名主任劉時郡、林姿伶與民進黨新店區黨部前主委吳春美被控偽造民進黨新北市議員陳乃瑜的罷免案連署...

300萬買不動副局長 桃市府市政顧問與傳產老董行賄罪起訴

國內食材原物料供應商位於桃園工廠的擴廠申請多次遭桃市府駁回，吳姓老董找2家建設公司董座並擔任市府顧問的蕭姓友人幫忙，20...

先暫放一下？不滿店門口被放2包「垃圾袋」 2人街頭互毆

台北市中山區龍江路昨天發生打架糾紛，莊姓小吃店長不滿陳姓男子把垃圾袋放在店門口騎樓處，上前詢問狀況，不滿對方回「我等等要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。