法院認證長照悲劇！新北老翁抱病妻丟下14樓慘死輕判2年6月

新北市新莊一名林姓七旬老翁，因邱姓髮妻長年臥病在床，生活無法自理且拒絕他人照護，林翁在獨力長期照顧身心俱疲下，2024年12月9日竟將病妻自14樓住家窗戶丟下活活摔死，再前往派出所自首。新北地方法院考量林翁自首又是長照悲劇，家人亦不追究，兩度減刑依殺人罪輕判2年6月。

林男為建築師退休，與妻育有2子1女，子女均已成家未同住，經濟狀況優渥，原本與邱姓妻子過著四處旅遊、攝影的悠閒生活。約3年前，邱婦妻子罹患水腦症，經診斷無法痊癒，且逐漸發生平衡感喪失、尿失禁、性格改變和智能障礙等症狀，身體每況愈下臥病在床。

原先林男一肩扛起照顧重擔，每天煮食三餐並照顧妻子起居。去年8月起，林男逐漸不堪負荷，於是申請長照服務，由居服員每天來家中陪伴及協助盥洗至4四小時，但邱婦執意只要丈夫照顧，拒絕外人介入，使林男壓力日增。

案發日上午7時56分，林男疑因壓力過大，將妻子從床上抱起，走到客廳打開窗戶，直接自14樓丟下，導致邱婦墜落人行道，全身骨折當場死亡，林男隨後獨自步行至附近的派出所主動自首。

判決指出，林翁長年獨力悉心照護病妻，但妻子病情持續惡化，幾已喪失行動、自理、語言及與旁人互動的能力，導致林翁在長期負面情緒累積的情況下，將妻子推下窗台致其身亡。而林翁在偵、審期間均坦承犯行，家屬也表示失去至親已很難過，不欲對林翁求償。

合議庭指出，全案為長照悲劇，林翁所為與一般殺人案件出於逞兇鬥狠、謀財害命或無差別隨機殺人的動機、手段顯然有別，依殺人最低本刑10年以上論罪，確有情輕法重之虞，因此分別依自首及情堪憫恕兩度減刑，認為判刑2年6月已足以評價其罪行，並兼顧林翁後續更生改善、復歸與社會安全的維護。

長照悲劇示意圖。圖/AI生成

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線