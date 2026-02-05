越南富國島旅行團292人被丟包！年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

美加國際旅行社（年代旅遊）2024年春節推出越南富國島5天4夜旅行團，因欠款導致292名台灣旅客被丟包富國島。負責人林大鈞被控詐欺等罪，台北地檢署偵結認為，林希望透過包機旅遊賺取利潤，已支付包機等費用2781萬餘元，另與地接旅行社付款合約期限未到期，主觀上無詐欺意圖，給予不起訴處分。

此案源於，林大鈞的美加公司2024年農曆春節期間推出包機往返越南富國島5天4夜旅行團，收292名旅客團費約1460萬元，旅客到達富國島後，負責接待、導遊的地接旅行社WInnER國際旅行社告知美加公司並為全額付款地接住宿等費用，每名旅客還得支付720元才能繼續行程，林大鈞被控詐欺及違反人口販運防制法。

WinnER旅行社人員唐凱控訴當時已說明美加公司未依支付全額費用，因此拒絕接待富國島旅行團，請美加公司取消出團，指控林大鈞稱「即將匯款」、「會請領隊帶款項去越南」等誆騙他，讓他被迫接待旅客，受有440萬元損害。

旅行團中，包團旅客張姍姍支付20人81萬1800元團費給美加公司，張致電航空公司發現沒有訂購機票，也未依約全額退款旅費，報案提告詐欺。張珊珊提告部分，因和解具狀撤告。

檢方認為，林大鈞希望從包機的旅行團增加業務營收，償還公司欠款，美加公司有支付包機費1957萬、飯店費551萬、地接旅行社229萬、行前費用43萬，已支付共2781萬餘元，只剩687萬餘元未付（包含須支付給WinnER旅行社費用），但因應收款紀錄作業及資金周轉問題，無法遵期全額支付越南富國島包機旅遊相關費用，主觀上沒有詐欺292名旅客意圖。