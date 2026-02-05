快訊

台中太平1茶坊被開20多槍！大門遍布彈孔 17歲少年投案

越南富國島旅行團292人被丟包 年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

肉舖師傅最愛卻被低估的部位 內行人教你學會挑選「窮人的肋眼」

越南富國島旅行團292人被丟包！年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

美加國際旅行社（年代旅遊）2024年春節推出越南富國島5天4夜旅行團，因欠款導致292名台灣旅客被丟包富國島。負責人林大鈞被控詐欺等罪，台北地檢署偵結認為，林希望透過包機旅遊賺取利潤，已支付包機等費用2781萬餘元，另與地接旅行社付款合約期限未到期，主觀上無詐欺意圖，給予不起訴處分。

此案源於，林大鈞的美加公司2024年農曆春節期間推出包機往返越南富國島5天4夜旅行團，收292名旅客團費約1460萬元，旅客到達富國島後，負責接待、導遊的地接旅行社WInnER國際旅行社告知美加公司並為全額付款地接住宿等費用，每名旅客還得支付720元才能繼續行程，林大鈞被控詐欺及違反人口販運防制法。

WinnER旅行社人員唐凱控訴當時已說明美加公司未依支付全額費用，因此拒絕接待富國島旅行團，請美加公司取消出團，指控林大鈞稱「即將匯款」、「會請領隊帶款項去越南」等誆騙他，讓他被迫接待旅客，受有440萬元損害。

旅行團中，包團旅客張姍姍支付20人81萬1800元團費給美加公司，張致電航空公司發現沒有訂購機票，也未依約全額退款旅費，報案提告詐欺。張珊珊提告部分，因和解具狀撤告。

檢方認為，林大鈞希望從包機的旅行團增加業務營收，償還公司欠款，美加公司有支付包機費1957萬、飯店費551萬、地接旅行社229萬、行前費用43萬，已支付共2781萬餘元，只剩687萬餘元未付（包含須支付給WinnER旅行社費用），但因應收款紀錄作業及資金周轉問題，無法遵期全額支付越南富國島包機旅遊相關費用，主觀上沒有詐欺292名旅客意圖。

檢方指出，WinnER旅行社部分，美加公司有支付部分款項給地街旅行社，但還沒付清，根據付款立約，美加公司將在2024年2月26日付清515萬元，富國島旅行團行程期間被要求刷卡付款，為突發狀況所致，難認林有誆騙之意。

年代旅遊（美加國際旅行社）辦理赴越南富國島旅行團，因旅行社積欠越南當地地接旅行社團費款項，造成部分地接社不接待旅客糾紛，陸續影響數百名旅客。圖／本報資料照片
年代旅遊（美加國際旅行社）辦理赴越南富國島旅行團，因旅行社積欠越南當地地接旅行社團費款項，造成部分地接社不接待旅客糾紛，陸續影響數百名旅客。圖／本報資料照片

旅行社 富國島
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

新婚越南妻被台灣地震嚇到不敢回台 夫黯然訴離

乘客遭丟包輾斃…醫嘆社會變了 怒批政府2件事做不好

替代役男遭丟包台64線慘死 Bolt運將加保後再遭限制出境出海及電子監控

替代役乘客遭丟包輾斃…司機違法加入兩車隊 北市公運處出手開罰車隊

相關新聞

越南富國島旅行團292人被丟包！年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

美加國際旅行社（年代旅遊）2024年春節推出越南富國島5天4夜旅行團，因欠款導致292名台灣旅客被丟包富國島。負責人林大...

家族line傳「不可靠消息…」宜蘭縣議員林岳賢涉罷免案洩密罪遭約談

宜蘭檢調偵辦幽靈連署罷免案，去年6月起訴國民黨縣黨部主委林明昌等人，今天傳出後續！林明昌的兒子縣議員林岳賢於檢調4月24...

法院認證長照悲劇！新北老翁抱病妻丟下14樓慘死輕判2年6月

新北市新莊一名林姓七旬老翁，因邱姓髮妻長年臥病在床，生活無法自理且拒絕他人照護，林翁在獨力長期照顧身心俱疲下，2024年...

偽造罷免陳乃瑜連署書 羅明才服務處2主任認罪、求緩刑

國民黨立委羅明才新店服務處2名主任劉時郡、林姿伶與民進黨新店區黨部前主委吳春美被控偽造民進黨新北市議員陳乃瑜的罷免案連署...

300萬買不動副局長 桃市府市政顧問與傳產老董行賄罪起訴

國內食材原物料供應商位於桃園工廠的擴廠申請多次遭桃市府駁回，吳姓老董找2家建設公司董座並擔任市府顧問的蕭姓友人幫忙，20...

先暫放一下？不滿店門口被放2包「垃圾袋」 2人街頭互毆

台北市中山區龍江路昨天發生打架糾紛，莊姓小吃店長不滿陳姓男子把垃圾袋放在店門口騎樓處，上前詢問狀況，不滿對方回「我等等要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。