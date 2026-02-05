快訊

先暫放一下？不滿店門口被放2包「垃圾袋」 2人街頭互毆

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山區龍江路昨天發生打架糾紛，莊姓小吃店長不滿陳姓男子把垃圾袋放在店門口騎樓處，上前詢問狀況，不滿對方回「我等等要倒垃圾」，雙方從口角糾紛變成肢體衝突，警方獲報趕抵，雙方已停手，由於互告傷害罪，警詢後依法通知到案說明。

中山分局長安東路派出所4日下午4點20分獲報，指龍江路發生打架事件，員警趕抵時現場已無衝突，詢問了解，陳男（49歲）在騎樓放垃圾，經營小吃店的莊男（61歲）上前詢問，不滿陳男說事先把晚上要丟的垃圾先行放置，因此爆發衝突。

警方指出，雙方互相指控徒手歐人，均提出傷害告訴，事後依法函送台北地檢署偵辦。

據了解，陳男放置的物品包括2袋台北市專用垃圾袋以及部分資源回收物品。

引爆肢體衝突的兩包垃圾袋。圖／擷取自threads aliceeee0124
引爆肢體衝突的兩包垃圾袋。圖／擷取自threads aliceeee0124

衝突 垃圾袋 小吃
