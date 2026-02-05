獨資商號包工程欠勞健保費74萬多元 書記官發文扣押立馬繳清

屏東市一家獨資商號從事綠化工程業務，積欠多年的勞保費、勞退費、健保費、營業稅等公法債務未繳，書記官調查發現，該商號仍在營業還承包公家工程達300萬元，仍繼續欠繳勞健保費，書記官發文執行扣押工程款，該商號負責人不到一周帶著現金到屏東分署一次繳清74萬餘元。

行政執行署屏東分署表示，屏東市這家從事綠化工程獨資商號，因積欠多年勞保費、勞退費、健保費、營業稅等公法債務未繳，經移送機關2012年起陸續移送屏東分署行政執行。分署對義務人名下存款、租金債權執行後，未能足額受償，另外，義務人名下屬原住民保留地的不動產經分署與地院實施不動產執行程序，無人應買。

屏東分署表示，義務人有欠民間私法債務，私法債權人向法院聲請就義務人對電信公司每月1萬4000元的租金債權執行，法院函併屏東分署合併執行租金債權。

書記官調查發現義務人商號仍在營業中，網路搜尋發現義務人從2025年初陸續承包公家工程高達300萬元，義務人卻罔顧員工權益，繼續欠勞健保費用未繳，也未對分署提出清償公法債務計畫，書記官發文執行扣押工程款，不到一周，義務人帶現金到分署一次繳清74萬餘元。