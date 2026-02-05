住院嫌病房太冷！台中婦咆哮出腳狠踹護理師「褲上都鞋印」...下場慘了

護理師上班示意圖。圖／AI生成

台中張姓婦人在慈濟醫院住4人病房時，因冷氣溫度太低不斷咆哮，護理師協助處理並要她尊重其他病人、家屬，張卻出腳狠踹對方右大腿，還喊「你不配當護理人員！」同房民眾目睹衝突，看到護理師右腿褲子被踹出1個鞋印，法院依傷害罪判張4月，可上訴。

檢警調查，張婦2024年9月生病到台中慈濟醫院住院，護理師同月21日下午替她紀錄引流液時，張不滿對方處理病房空調問題的態度，竟出腳用力踹護理師右大腿，造成其挫傷、血腫等傷害。

台中地院審理時，張婦坦承因空調問題起爭執，但否認傷害、強暴；護理師證稱，張懷疑有人調整病房冷氣溫度，且咆哮越來越大聲，自己到其床位告知請他尊重4人房的其他人，別的床位家屬都表示沒有調冷氣，希望她可降低音量。

護理師說，張聽完就咆哮，自己幫她紀錄引流液時，張就出腳踹其右大腿並稱「你的態度讓我不舒服、不要靠近我」、「我什麼都不要。」

其他家屬證稱，張婦不斷大聲嚷嚷，護理師見狀說「阿姨，這是4人房，不是你的個人病房，可以請你小聲一點嗎」，後來張又失控喊「你什麼態度？」還稱「你不配當護理人員！你知道你的衣食父母是誰嗎。」還看到護理師右腿褲子上有明顯的鞋痕。