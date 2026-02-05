聽新聞
0:00 / 0:00
住院嫌病房太冷！台中婦咆哮出腳狠踹護理師「褲上都鞋印」...下場慘了
台中張姓婦人在慈濟醫院住4人病房時，因冷氣溫度太低不斷咆哮，護理師協助處理並要她尊重其他病人、家屬，張卻出腳狠踹對方右大腿，還喊「你不配當護理人員！」同房民眾目睹衝突，看到護理師右腿褲子被踹出1個鞋印，法院依傷害罪判張4月，可上訴。
檢警調查，張婦2024年9月生病到台中慈濟醫院住院，護理師同月21日下午替她紀錄引流液時，張不滿對方處理病房空調問題的態度，竟出腳用力踹護理師右大腿，造成其挫傷、血腫等傷害。
台中地院審理時，張婦坦承因空調問題起爭執，但否認傷害、強暴；護理師證稱，張懷疑有人調整病房冷氣溫度，且咆哮越來越大聲，自己到其床位告知請他尊重4人房的其他人，別的床位家屬都表示沒有調冷氣，希望她可降低音量。
護理師說，張聽完就咆哮，自己幫她紀錄引流液時，張就出腳踹其右大腿並稱「你的態度讓我不舒服、不要靠近我」、「我什麼都不要。」
其他家屬證稱，張婦不斷大聲嚷嚷，護理師見狀說「阿姨，這是4人房，不是你的個人病房，可以請你小聲一點嗎」，後來張又失控喊「你什麼態度？」還稱「你不配當護理人員！你知道你的衣食父母是誰嗎。」還看到護理師右腿褲子上有明顯的鞋痕。
中院審酌，張婦不思克制情緒以理性、和平方式溝通，竟對執行醫療業務的護理師出腳踹擊，不尊重醫事人員，更造成護理師受傷，考量她犯後否認、態度不佳，依傷害罪判她4月，得易科罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言