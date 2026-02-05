陸軍中士投資失利欠300萬 侵占廠商貨款6萬 二審依貪汙判2年7月

台中市施姓男子在擔任陸軍104旅財務士期間，因投資失利，在外欠下300萬元債務，在前年3月間從營部現金櫃台領出要給廠商的貨款13萬餘元後，僅支付6萬餘元給廠商，其餘6萬多元但回租屋處欲侵占公款，因營部幹部未見施繳回收據追問，才發覺此案，二審駁回上訴，仍依貪汙二罪，判刑2年7月、褫奪公權2年。

施姓男子在2023年至2024年5月間，擔任陸軍步兵第104旅步兵第4營戰鬥支援連中士預算財務士，不過施男因投資失利，欠下300萬元債務，施因而心生歹念，在2024年3月21日，從營部現金櫃台，領出要給五金行、塑膠公司、肥皂工坊等廠商的貨款13萬餘元後，僅支付廠商6萬餘元，其餘6萬餘元存放在租屋處內，欲侵占歸還債務，但因營部幹部發現施未繳回收據，追問後才發現施男犯行。

台中地院審理時，施男已坦認犯罪，也被軍隊汰除，轉行太陽能施工工作，依貪汙治罪條例的現役軍人犯侵占公有財物罪，兩次犯行，分別判處有期徒刑1年3月、褫奪公權1年，以及2年6月，褫奪公權2年，應執行有期徒刑2年7月、褫奪公權2年。

施男認量刑過重，上訴台中高分院，主張他僅侵占要給一間商行的2萬餘元、國軍188營區福利站的4萬餘元，被害人不同，應視為兩個犯行，且犯罪所得未餘5萬元，應依貪汙治罪條例規定減刑。