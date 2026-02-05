陸軍中士投資失利欠300萬 侵占廠商貨款6萬 二審依貪汙判2年7月

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市施姓男子在擔任陸軍104旅財務士期間，因投資失利，在外欠下300萬元債務，在前年3月間從營部現金櫃台領出要給廠商的貨款13萬餘元後，僅支付6萬餘元給廠商，其餘6萬多元但回租屋處欲侵占公款，因營部幹部未見施繳回收據追問，才發覺此案，二審駁回上訴，仍依貪汙二罪，判刑2年7月、褫奪公權2年。

施姓男子在2023年至2024年5月間，擔任陸軍步兵第104旅步兵第4營戰鬥支援連中士預算財務士，不過施男因投資失利，欠下300萬元債務，施因而心生歹念，在2024年3月21日，從營部現金櫃台，領出要給五金行、塑膠公司、肥皂工坊等廠商的貨款13萬餘元後，僅支付廠商6萬餘元，其餘6萬餘元存放在租屋處內，欲侵占歸還債務，但因營部幹部發現施未繳回收據，追問後才發現施男犯行。

台中地院審理時，施男已坦認犯罪，也被軍隊汰除，轉行太陽能施工工作，依貪汙治罪條例的現役軍人犯侵占公有財物罪，兩次犯行，分別判處有期徒刑1年3月、褫奪公權1年，以及2年6月，褫奪公權2年，應執行有期徒刑2年7月、褫奪公權2年。

施男認量刑過重，上訴台中高分院，主張他僅侵占要給一間商行的2萬餘元、國軍188營區福利站的4萬餘元，被害人不同，應視為兩個犯行，且犯罪所得未餘5萬元，應依貪汙治罪條例規定減刑。

二審審認，施男已將侵占貨款6萬餘元全數繳回，一審已依貪汙治罪條例規定予以減刑，而此案施男所犯侵占公有財物罪是法定本刑10年以上有期徒刑之罪，即便適用貪污治罪條例第8條第2項前段規定減輕其刑，其處斷刑下限仍為有期徒刑5年，有情輕法重之處，另再依刑法59條減刑，一審量刑妥適，施男上訴無理由，駁回上訴，仍可上訴最高法院。

施姓男子從軍時涉侵占貨款，台中高分院認定他涉犯貪汙二罪，駁回上訴。圖／本報資料照
施姓男子從軍時涉侵占貨款，台中高分院認定他涉犯貪汙二罪，駁回上訴。圖／本報資料照

侵占 貪汙 債務
