無照男國道路肩超車車禍受傷 還遭同車重傷2合夥人提告判7月

李姓男子2年多前無照駕駛轎車，搭載2名合夥人經國道仁德北上路段談生意，由路肩超越營業大貨車，大貨車司機反應不及撞上李車，致該車失控打滑撞擊內側護欄，再遭內側車道另輛轎車撞上，李等4人受傷送醫，還被2合夥人提告，法官認他過失情節嚴重判處7月，不得易科罰金。

檢警調查，李於2023年12月4日傍晚5時30分許，無照開車搭載吳姓女子、黃姓男子，行經國道1號328.5公里時，以路肩超車切入外側車道，害駕駛營業大貨車的謝姓男子反應不及而撞擊李車，導致轎車失控打滑後撞擊內側護欄，被同樣也反應不及吳姓男子行駛在內側車道轎車再次撞擊。

這場車禍，造成吳女頭、胸多處骨折、血胸、頭部外傷併腦震盪等，黃則頭部外傷、下顎骨折、牙齒斷裂等傷害。

李承認，行駛在高速公路路肩是不對，但他是聽從當時同車吳女的導航才會行駛在路肩，應該是由導航的人負責。他不認為自己犯過失傷害罪，因為自己也有受傷，「而且我還很嚴重」他說。

他也說，他和2人是合夥作生意，他們也知道自己沒有駕照，也是讓自己每天開車接送；他認為，在開車接送合夥人從事合夥生意的過程中發生的交通事故，合夥人也有責任。

台南地院表示，李在利用路肩超越大貨車，且在未保持安全距離及間隔的情況下，切入大貨車原本行駛的外側車道，導致遭到另輛轎車的撞擊，顯然違反高速公路及快速公路交通管制規則相關規定，且符合刑法中「按其情節應注意，並能注意，而不注意」的規定，就本案車禍的發生存有過失。

同時，台南市車輛行車事故鑑定委員會鑑定結果，也認為李駕照註銷駕駛轎車，行駛路肩，變換車道未保持安全距離及間隔，為肇事原因。謝、吳2人均無肇事因素。