快訊

新竹市延攬前職棒名將林琨瀚 3月上任副市長

OpenAI執行長奧特曼秀「主力手機」是iPhone Air！隔了5個月還是很愛它

三星押注Galaxy Z Fold8！Fold機型計畫產量首次超越Flip機型

聽新聞
0:00 / 0:00

無照男國道路肩超車車禍受傷 還遭同車重傷2合夥人提告判7月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

李姓男子2年多前無照駕駛轎車，搭載2名合夥人經國道仁德北上路段談生意，由路肩超越營業大貨車，大貨車司機反應不及撞上李車，致該車失控打滑撞擊內側護欄，再遭內側車道另輛轎車撞上，李等4人受傷送醫，還被2合夥人提告，法官認他過失情節嚴重判處7月，不得易科罰金。

檢警調查，李於2023年12月4日傍晚5時30分許，無照開車搭載吳姓女子、黃姓男子，行經國道1號328.5公里時，以路肩超車切入外側車道，害駕駛營業大貨車的謝姓男子反應不及而撞擊李車，導致轎車失控打滑後撞擊內側護欄，被同樣也反應不及吳姓男子行駛在內側車道轎車再次撞擊。

這場車禍，造成吳女頭、胸多處骨折、血胸、頭部外傷併腦震盪等，黃則頭部外傷、下顎骨折、牙齒斷裂等傷害。

李承認，行駛在高速公路路肩是不對，但他是聽從當時同車吳女的導航才會行駛在路肩，應該是由導航的人負責。他不認為自己犯過失傷害罪，因為自己也有受傷，「而且我還很嚴重」他說。

他也說，他和2人是合夥作生意，他們也知道自己沒有駕照，也是讓自己每天開車接送；他認為，在開車接送合夥人從事合夥生意的過程中發生的交通事故，合夥人也有責任。

台南地院表示，李在利用路肩超越大貨車，且在未保持安全距離及間隔的情況下，切入大貨車原本行駛的外側車道，導致遭到另輛轎車的撞擊，顯然違反高速公路及快速公路交通管制規則相關規定，且符合刑法中「按其情節應注意，並能注意，而不注意」的規定，就本案車禍的發生存有過失。

同時，台南市車輛行車事故鑑定委員會鑑定結果，也認為李駕照註銷駕駛轎車，行駛路肩，變換車道未保持安全距離及間隔，為肇事原因。謝、吳2人均無肇事因素。

法官認為，李應負全部的過失責任，且過失情節嚴重，造成2人傷勢嚴重，因而量處不得易科罰金之刑，必須入監服刑，認他犯未領有駕駛執照駕車過失傷害罪判刑7月，可上訴。

台南地院認為，李男應負全部的過失責任，且過失情節嚴重，造成2人傷勢嚴重，認他犯未領有駕駛執照駕車過失傷害罪判刑7月，不得易科罰金，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認為，李男應負全部的過失責任，且過失情節嚴重，造成2人傷勢嚴重，認他犯未領有駕駛執照駕車過失傷害罪判刑7月，不得易科罰金，可上訴。圖／本報資料照

車道 交通事故 傷害罪
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

交通部擬開放駕艙機車 駕駛需有小型車駕照

誇張！竟在國道內側車道停車抓狗 後方車急煞 警：恐涉違規

法拍車比土地還貴！嘉義分署2月拍賣 8組人馬搶標日產轎車

雨天行車 拖吊車和轎車在快速道路相撞 轎車駕駛人骨折 共3人送醫

相關新聞

無照男國道路肩超車車禍受傷 還遭同車重傷2合夥人提告判7月

李姓男子2年多前無照駕駛轎車，搭載2名合夥人經國道仁德北上路段談生意，由路肩超越營業大貨車，大貨車司機反應不及撞上李車，...

新婚越南妻被台灣地震嚇到不敢回台 夫黯然訴離

彰化縣一名男子經人介紹透過視訊與越南女子交往後，決定結婚，但女方嫁來台灣不久就發生地震，越南新娘說娘家母親擔心她，要她先...

2樓裝冷氣1樓漏水…老婦人氣樓上鄰居不修 持棍傷人法官輕判

基隆市住公寓1樓的72歲黃姓老婦人，不滿2樓鄰居安裝冷氣造成她家漏水，要求改善未能如願，持木棍打傷對方。法官審理後指出，...

竹北天坑案 楊文科出庭：豐邑從拒付3千萬到拿出1億…我努力解決問題

竹北天坑案今在法院進行訊問，檢察官王遠志多次就復工、施工及責任歸屬詢問新竹縣長楊文科。楊文科庭上強調縣府處理慎重，未圖利...

姑嫂掏空公款2.7億坐牢中 檢調再揪會計聯手丈夫詐千萬起訴

嘉義某工業公司爆發神鬼會計掏空案，會計賴女與大嫂因聯手詐領公司逾2億元資產遭判刑入獄。檢調追查，賴女早在2007年間便曾...

賣友求財！偷填好友電話辦貸款 桃園女觸個資法判2月

桃園李姓女子缺錢周轉，2024年11月間某日在網路申辦「瑪吉PAY」線上貸款，為求順利審核通過，未經張姓好友同意，申請書...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。