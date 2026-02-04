新婚越南妻被台灣地震嚇到不敢回台 夫黯然訴離

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一名男子經人介紹透過視訊與越南女子交往後，決定結婚，但女方嫁來台灣不久就發生地震，越南新娘說娘家母親擔心她，要她先回越南，但她回越南後，家人三催四請都不返台，最後以不適應台灣生活與地震為由拒絕返台，男方訴請離婚，彰化地方法院判准。

判決書指出，男子與越南女子透過網路及視訊交往後，覺得情投意合，男方就到越南待了半個月和女方相處後，二人於2023年3月結婚，並於同年11月辦理結婚登記，越南女嫁來台灣不久發生地震，她說媽媽很擔心她，要她先回越南，家人就讓她回去，她2024年4月回越南12天後返台，但於5月再回越南，就不回台灣了。

男子一直催新婚妻子返台，但妻子說要考機車駕照，還沒有考過，不斷拖延，後來又說不適應台灣生活與地震，而且還要奉養越南父母，又觀念不合，在同年8月就說不回來，要離婚。男方等不到越南妻返台，也提起離婚訴訟，越南妻經法院通知後，也未於最後言詞辯論日到場。

法官認為，女方婚後因細故返回越南後便再未返回台灣，兩造就未曾再共同生活，既已無夫妻實質生活，更無法期待兩造繼續維持及經營婚姻生活，因此判准離婚。

一名男子透過視訊與越南女子交往後結婚,但越南妻來台後以害怕台灣地震及需奉養父母,回越南後就不再返台,彰化地方法院判准離婚。 記者林宛諭／攝影
一名男子透過視訊與越南女子交往後結婚，但越南妻來台後以害怕台灣地震及需奉養父母，回越南後就不再返台，彰化地方法院判准離婚。 記者林宛諭／攝影

