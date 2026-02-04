聽新聞
2樓裝冷氣1樓漏水…老婦人氣樓上鄰居不修 持棍傷人法官輕判
基隆市住公寓1樓的72歲黃姓老婦人，不滿2樓鄰居安裝冷氣造成她家漏水，要求改善未能如願，持木棍打傷對方。法官審理後指出，黃婦是因一時氣憤、無奈觸法，且無前科，輕判罰金6000元，緩刑2年。全案可上訴。
判決指出，年過70的黃姓老婦人住在1樓，因為2樓鄰居安裝排冷氣水設備時，在外牆打洞，導致她的1樓住家屋內漏水。黃婦商請鄰居修繕她家的漏水問題，但鄰居並未完全改善，結果黃婦住家天花板因漏水嚴重受損，雙方產生嫌隙。
去年5月20日下午1時許，黃姓老婦人在屋外要求鄰居解決漏水問題時，認為對方的反應、口氣不佳，與對方發生爭執後，持曬衣用的木棍毆打對方，造成鄰居右側手肘、右側前臂、雙側小腿挫瘀傷。
受傷的鄰居報案，表示被黃姓老婦人打傷。基隆警三分局製作筆錄後，將黃姓老婦人函送法辦。基隆地檢署檢察官偵查時，黃婦到坦承有動手打人，檢方另依監視器影像、醫院診斷證明書等事證，認定黃婦涉犯傷害罪，向基隆地方法院聲請逕以簡易判決處刑。
法官審理時，黃姓老婦人表示認罪，並指是因為樓上鄰居造成漏水，要對方修繕都不理她，還叫她自己修，認為對方欺人太甚才動手打人。
法官指出，黃姓老婦人雖因一時氣憤、無奈，打傷人觸法，但也代表她的法紀觀念不足，應予非難。審酌她有調解意願及認錯悔改之心，但是告訴人沒有調解意願，請求法院直接判決，加上黃婦未曾有犯罪前科紀錄，處罰金6000元，如易服勞役，以1千元折算1日。緩刑2年。
