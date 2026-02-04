竹北天坑案 楊文科出庭：豐邑從拒付3千萬到拿出1億…我努力解決問題

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

竹北天坑案今在法院進行訊問，檢察官王遠志多次就復工、施工及責任歸屬詢問新竹縣長楊文科。楊文科庭上強調縣府處理慎重，未圖利任何廠商，並指出他親自會勘、召開說明會，原要求豐邑提出3千萬元鄰損擔保金遭拒，經縣府協調後，豐邑最後拿出1億元作為擔保。他表示，這段時間公務員承受很大的壓力，才解決困難問題，縣府也為慎重起見還將案件移送法辦，他重申沒有圖利、更不可能認罪。

楊文科並舉例說明，縣府對面曾發生建案坍塌，而且發生在基地內，建商第一時間就與鄰近住戶溝通，協助修復鄰損，因此很快就復工，「這就是復工的原則，只要安全無虞就可以復工。」

他指出，豐采520案發生後，縣府第一時間要求豐邑出面溝通，但豐邑沒有做好，才延伸出後續一連串問題，縣府投入大量心力處理，卻被檢察官認為是圖利、幫助建商，對他而言「非常不公平」。

王遠志追問楊文科「豐邑董事長的女兒曾與楊文科會面，總經理與楊通電話等，是否曾經施壓工務處復工？」楊文科反駁，豐邑董事長與總經理未出面協調，導致工程問題未即時解決，因此才請董事長的女兒出面溝通，要求補償民眾可能受影響的損失，包含店家的停工補償，以及最後拿出1億擔保金，並非所謂「密會」。

「面對外界這麼多的指責和縣府面臨壓力，難道縣長不會去了解嗎？」楊文科強調，他是服務鄉親，無論是民眾去找他，或是豐邑等產業界來找他，他都會了解。事實上，工務處長很專業，希望檢察官能明察，而非主觀認定此有問題。

楊文科表示，檢察官僅因他說過一句「要通過」，便認定涉及圖利，他強調當時正值颱風汛期，擔心積水掏空地下，要求搶險作業「一定要通過」，出發點是公共安全與民眾處境，與圖利無關。

對於檢察官詢問是否認罪，楊文科直言不可能認罪，強調自己從未圖利任何人，反而是在高度壓力下協調處理，讓豐邑從最初不願提出3千萬元鄰損擔保金，到最後拿出1億元，且後續未再發生坍塌。

新竹縣長楊文科庭上強調縣府處理慎重，未圖利任何廠商，他重申沒有圖利、更不可能認罪。記者郭政芬／攝影
楊文科 豐邑 檢察官
