姑嫂掏空公款2.7億坐牢中 檢調再揪會計聯手丈夫詐千萬起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義某工業公司爆發神鬼會計掏空案，會計賴女與大嫂因聯手詐領公司逾2億元資產遭判刑入獄。檢調追查，賴女早在2007年間便曾聯手丈夫朱男、某木業公司負責人王男，以虛設交易及開立不實發票手法，詐取公司1227萬4500元。嘉義地檢署偵查終結，將賴女、朱男及王男依違反商業會計法、詐欺等罪嫌提起公訴。

檢方調查，賴女與李女為姑嫂關係，兩人自1991年、1997年先後進入該公司擔任會計。公司於2005年遭併購後，63歲賴女利用母公司無法逐筆核對巨量傳票的漏洞，自2010年起夥同大嫂，透過虛偽交易分別詐得1億8000多萬元及9500多萬元，賴女退休後公司清查帳冊才讓全案曝光。兩人於2021年遭起訴並判刑確定。

受害公司進一步檢舉，檢方指揮嘉義市調查站往2010年以前清查，發現賴女在2007年5月間便已開始作案。賴女指示61歲丈夫朱男找上某木業公司62歲負責人王男，要求開立不實發票，並由賴女在內部偽造估價單與轉帳傳票。王男開立5張虛假統一發票，從中抽取發票金額5%的營業稅費用，約13萬餘元作為報酬。

賴女取得不實發票後，為了順利讓公司撥款，冒用蕭姓、黃姓等同事簽名，並盜蓋李姓同事印章進行核銷。公司誤認交易屬實，分批將款項匯入朱男名下的銀行帳戶詐得262萬5000元。賴女食髓知味後，更進一步以自家經營的木材行名義，如法炮製開立大量虛假單據，持續詐取工業公司公款964萬9500元。賴女坦承犯行，朱男與王男也坦承配合虛開發票。

檢方表示，賴女身為專業會計人員，利用職務之便與配偶、他人謀取不法所得，嚴重破壞商業會計體制。除對3名被告提起公訴，並建請法院宣告沒收犯罪所得1227萬4500元。

嘉義某公司會計詐2億判刑確定，嘉檢再揪2007年夥同丈夫詐財犯行。記者李宗祐／攝影
嘉義某公司會計詐2億判刑確定，嘉檢再揪2007年夥同丈夫詐財犯行。記者李宗祐／攝影

統一發票 嘉義 大嫂
