賣友求財！偷填好友電話辦貸款 桃園女觸個資法判2月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園李姓女子缺錢周轉，2024年11月間某日在網路申辦「瑪吉PAY」線上貸款，為求順利審核通過，未經張姓好友同意，申請書「保證人」私自填入張女姓名及手機，張女接獲催款簡訊才知遭盜用，桃園地院審結，將李女依個人資料保護法判徒刑2月，得易科6萬元。

犯罪事實指出，李與張原本是好友關係，明知個人的姓名及行動電話號碼受個人資料保護法的保護，非經特定目的必要範圍不得擅自利用，由於李需錢孔急，2024年11月15日上午11時在桃園住家上網，向二十一世紀數位科技公司申辦「瑪吉PAY」線上貸款。

李女為了確保能申辦成功，在未經授權的情況下，擅自在貸款申請書的第三人欄位，輸入張女姓名及「0933」開頭的手機門號，李女之後果然成功申貸到相當金額，分期還款的前期，李女仍有餘力給付，後因未按時還款，積欠幾期後，該科技公司向李女催討未果，轉而通知擔任保證人的張女提醒還款，張女覺得有異，去電詢問才知道是李女搞得鬼，氣炸報警處理。

警方根據張女報案時，提供貸款相關內容簡訊，以及張女向李女詢問她成了貸款保證人的事情，李女認錯道歉等對話內容等證據，傳喚李女到案說明，李則於警詢、偵查及法院準備程序中，對自己犯行均坦承不諱。

法官審酌，被告李女明知個資屬於隱私權範疇，卻仍無故非法利用，她做的事已經損害張女的隱私權，考量李女犯後坦承犯行、態度良好，斟酌她需扶養母親等家庭經濟狀況，依個人資料保護法第41條非法利用個人資料罪，判處有期徒刑2月。

桃園李女為求網路貸款順利核准，在申請書第三人一欄中，私自填上張姓朋友的姓名與手機號碼，後因張女收到催繳簡訊，才知有異，桃園地院依個資法的非法利用個人資料罪判2月，得易科。記者陳恩惠／攝影
桃園李女為求網路貸款順利核准，在申請書第三人一欄中，私自填上張姓朋友的姓名與手機號碼，後因張女收到催繳簡訊，才知有異，桃園地院依個資法的非法利用個人資料罪判2月，得易科。記者陳恩惠／攝影

