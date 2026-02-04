台中男一刀斃命橫死街頭母目睹慘劇 國民法官判13年半

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中周姓男子到朋友家聊天，不滿陳姓男子酒後到門前叫囂，竟持柴刀狠刺陳胸口一刀斃命，陳的母親更目睹兒子慘死街頭，檢察官形容周男手法「快、準、深、狠」，具體求處13年6月至14年6月，台中地院國民法庭密集審理3天，今依殺人罪判周男13年6月，可上訴。

台中地院國民法庭由審判長劉柏駿、李依達、王歆惠等3名職業法官及6名國民法官組成，2月2日起密集審理3天，今下午評議後依殺人罪判處周男13年6月。

檢方起訴指出，周男（47歲）2025年3月20日晚上8點多到龍井區遊園南路巷找屋主聊天，陳男因和屋主有糾紛，酒後到他家前呼喊、叫囂，周多次驅趕無效竟拿1把柴刀迎面刺向陳的胸口。

陳遭刺摀住胸口轉身要離去，才走不到10公尺就昏迷倒地，大量鮮血噴濺在柏油路上，當晚陳的母親回家途中見有人倒臥血泊，近看發現衣著熟悉，將其翻身驚覺是兒子，當場嚇到崩潰；檢方偵結依殺人罪嫌起訴周。

中院今上午科刑辯論，公訴檢察官陳昭德直言，周男殺害陳男後，陳男年邁的母親目睹兒子慘死，被迫記下孩子倒下的畫面，簡直是雙重毀滅，且周面對手無寸鐵的陳，持柴刀刺入他接近心臟位置，深達15公分，一刀斃命後還補上一腳，形容周手段就是「快、準、深、狠。」

陳昭德也說，周男犯後清洗凶刀、洗澡滅證，誤導警方辦案又欺騙檢察官稱自己有躁鬱症，並以「我以為只是畫到對方」、「他自己爬起來」等辯詞，犯後否認至今沒彌補家屬，具體求刑13年6月至14年6月。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
國民法官 殺人 母親
