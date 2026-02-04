姑嫂掏空公司逾2億被判刑 嘉檢又追查起訴詐千萬案

賴姓女子與大嫂在同公司當會計，被控於99年至107年間聯手以不實發票詐取公司逾2億元遭判刑確定。檢調追查發現賴女曾聯手丈夫詐得逾千萬元，嘉檢偵結，依詐欺等罪嫌起訴。

據嘉義地檢署起訴書，賴女與李姓女子為姑嫂關係，2人分別於民國80年、86年間進入嘉義某工業公司任職，皆擔任會計。

嘉檢表示，賴女的公司於94年間遭併購，利用母公司無法逐筆核對巨量傳票機會，自99年間起，私自盜刻公司採購及母公司財務人員印章，陸續填寫公司與其丈夫朱姓男子（不起訴處分）開設的木材公司不實發票及出貨單，致使母公司誤認所併購的公司向木材公司訂購商品，而同意核付現金。

嘉檢說，賴女也以同樣手法，偽造公司交易的對象，為自己開設的企業社，犯罪時間自99年至107年11月，總計向公司詐取新台幣1億8000多萬元；賴女於108年1月間退休後，公司清查帳冊才發現其犯行。

嘉檢表示，賴女與李女也聯手自100年9月至107年12月，以同樣手法向公司詐財，這次虛偽交易的對象為李女所開設的公司，計詐得9500萬多元。2人於110年10月間遭起訴，後經判刑確定。

嘉檢表示，全案經受害公司進一步檢舉，檢方指揮調查局嘉義市調查站往民國99年以前清查，發現賴女在96年間，曾聯合丈夫朱男向公司詐財。

嘉檢說，賴女要求朱男向王姓男子的公司索取5張無實際進貨交易的不實發票，賴女在不實估價單及轉帳傳票上，偽簽採購人員的簽名及盜蓋會計李姓女子印章，而向公司詐取262萬餘元。王男獲得營業稅費用13萬餘元。

嘉檢表示，賴女後續自96年5月至10月間，以同樣手法，偽造公司有向朱男的木材公司訂購商品，總計詐得964萬餘元，並陸續匯入朱男的銀行帳戶。

嘉檢說，賴女、朱男及王男均坦承犯行，全案偵結，依違反商業會計法、偽造文書等罪嫌起訴。