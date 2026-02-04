快訊

終結亂象！大法庭重要裁定出爐 單純偷拍兒少性影像不構成7年以上重罪

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

偷拍兒少性影像是否構成「違反本人意願」加重刑度的要件，實務上見解有歧異，造成各法院量刑不一，最高法院刑事大法庭今統一見解，裁定單純偷拍不知情兒少性影像，不該當兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項的要件，意即不構成「違反意願」要件，而不能論處7年以上重罪。

黃姓男子2023年6月間六度在書局、超商等地，拿手機偷拍7名兒童及少年的裙底和褲底，黃最終只拍到其中一人的臀部和內褲，其餘皆未拍到。一審依兒少年性剝削條例第36條第1項拍攝少年性影像罪判刑2年，宣告緩刑5年，而二審認定構成同條例第36條第3項「違反本人意願」拍攝少年性影像罪，加重改判4年2月徒刑。

案件上訴，最高法院刑事第七庭認為「偷拍」兒少性影像，應僅適用第36條第1項，也就是不構成「違反本人意願」的加重要件，而經徵詢後，有2庭贊同刑七庭的見解，有5庭則不同意，認為應該當「違反本人意願」另有一庭表示在公共空間以手持裝置偷拍才同意，刑七庭認為本案法律問題有原則重要性，加上各庭見解分歧，而提案大法庭裁判。

據查，各地法院有多起偷拍兒少性影像案件已言詞辯論終結，但為維護被告權益和法律適用見解一致性，而裁定再開辯論，待大法庭就兒少性剝削條例相關規定統一法律見解後，再行審理程序，包括基隆、台南、高雄地方法院及台中高分院各有一案。

兒少性剝削條例第36條第1項規定「拍攝、製造、無故重製兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰金。」

同條例第36條第3項則規定「以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造、無故重製性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。」

兩項規定刑度相差甚遠，至於「偷拍」兒少性影像是否構成「違反本人意願」的加重要件，實務上大致分為「肯定說」及「否定說」。「肯定說」認為應從保護兒少角度解釋兒少性剝削條例第36條第3項「其他違反本人意願之方法」的意涵。

「肯定說」主張若兒少被拍攝性影像時，處於不知情的狀態，而無法表達反對之意，實質上已經剝奪兒少是否同意被拍的選擇自由，因此「偷拍或竊錄」顯然具有妨礙兒少意思自由，壓抑兒少意願，形同讓兒少被迫遭偷拍性影像，而構成加重刑度要件。

但「否定說」則認為行為必須具有壓抑或妨礙被害人意思，才構成「違反本人意願」，因此要適用第36條第3項規定，應該限於「兒少知情」的狀態，「偷拍」兒少性影像，難以認定已達到壓抑、妨礙被害人意思自由的程度。

最高法院大法庭。圖／聯合報系資料照片
最高法院大法庭。圖／聯合報系資料照片

