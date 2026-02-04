涉占用陽明山國有地 北市知名秘境餐廳遭判拆屋還地
洪姓父子涉占用國有地居住並經營餐廳，遭陽明山國家公園管理處提告求償、請求拆屋還地，士林地院審理後判洪拆屋還地2770平方公尺、給付不當得利7萬7033元及利息，陽管處也因測量錯誤而溢收補償金，須返還洪1萬元。
陽管處主張，士林區至善路2筆國有土地遭洪男占用，洪男兒子居住該處並開設經營「潼精緻鐵板料理至善店」、「聽雨軒壽司鐵板店」，陽管處2013年曾現場測量占用範圍，洪也簽署切結書，訴訟中在囑託測量，有更正占用範圍及面積，據以請求拆屋還地並給付相當於租金的不當得利。
洪男則主張，庭院水泥地沒有門、鎖等，並非遭他占用；部分房屋因坍塌難以使用，也不算占用；多年來陽管處向他收取使用補償金，等於默許他的用地，何況2次測量結果不一，重測後實際使用範圍縮減，反訴陽管處應返還溢收金額「至少1萬元」。
法院勘驗後認定，庭院水泥地被多棟建物圍繞，客觀上仍是占用土地的一部分，部分房屋坍塌，仍可見牆垣等外型，仍是占用土地。洪應拆屋還地，另依年度申報地價計算，應給付相當於租金的不當利益7萬7033元及利息。經查陽管處確有溢收，須給付1萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言