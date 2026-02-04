涉占用陽明山國有地 北市知名秘境餐廳遭判拆屋還地

洪姓父子涉占用國有地居住並經營餐廳，遭陽明山國家公園管理處提告求償、請求拆屋還地，士林地院審理後判洪拆屋還地2770平方公尺、給付不當得利7萬7033元及利息，陽管處也因測量錯誤而溢收補償金，須返還洪1萬元。

陽管處主張，士林區至善路2筆國有土地遭洪男占用，洪男兒子居住該處並開設經營「潼精緻鐵板料理至善店」、「聽雨軒壽司鐵板店」，陽管處2013年曾現場測量占用範圍，洪也簽署切結書，訴訟中在囑託測量，有更正占用範圍及面積，據以請求拆屋還地並給付相當於租金的不當得利。

洪男則主張，庭院水泥地沒有門、鎖等，並非遭他占用；部分房屋因坍塌難以使用，也不算占用；多年來陽管處向他收取使用補償金，等於默許他的用地，何況2次測量結果不一，重測後實際使用範圍縮減，反訴陽管處應返還溢收金額「至少1萬元」。