罕見！竹北天坑案開庭 豐邑被告齊行使緘默權

竹北天坑案今天開庭，進行證據調查與訊問被告程序，檢察官王遠志訊問豐邑方幾位被告，皆罕見的回應「要行使緘默權」，其中一名被告的豐邑律師在庭上強調，該被告從警訊到檢察官偵訊共14次，加上曾以證人身份庭訊長達5個多小時，並已據實陳述，為節省審理程序時間，遂一致行使緘默權。

豐邑律師在庭後回應，多數被告從警訊到檢察官偵訊已逾10次，且以證人身份出庭作證，幾乎長達5個多小時，期間從未行使緘默權，皆配合調查說明。為節省今日審理程序時間，遂一致行使緘默權。此外，他在庭上也強調，對於審判長和合議庭詢問會據實以告，則不會行使緘默權。

據了解，今天一早開庭時，有律師私下表示，檢察官先前在庭上曾提及，訊問程序可能至少需3小時。開庭後，先進行證據調查程序，針對相關被告的供述與答辯進行審理。隨後進入訊問被告程序時，豐邑方被告皆行使緘默權。

法官詢問檢察官王遠志是否仍要繼續提問，王遠志表示他擁有訊問權，遂接連提問。其中，他向一名被告詢問10個問題，包括「檔土計算與圖面是否不符？」「是否承認違反建築規範？」「是否知道所做行為有錯？」等，但被告均以行使緘默權回應。

對此，非本案的律師受訪指出，在檢察官訊問被告程序接連行使緘默權，在審理階段很罕見，實務上即使備受矚目柯文哲京華城案，多半僅對不確定事項以「忘記了」回應，鮮少全面行使緘默權。

這名律師解釋，行使緘默權的好處，在於可避免被告因說錯話、前後反覆，導致法官採信對其不利的供述；但最大缺點是，容易被認定為犯後態度不佳，等同全面否認犯罪，恐讓法官留下不配合調查的負面印象。