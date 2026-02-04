快訊

好市多烤雞出事了！標示「無防腐劑」涉誤導 美消費者擬提集體訴訟

發完好人卡也沒斷？被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群經紀人回應了

ChatGPT慘了！Google Gemini新功能 「1鍵匯入跳槽」可延續AI聊天紀錄

罕見！竹北天坑案開庭 豐邑被告齊行使緘默權

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

竹北天坑案今天開庭，進行證據調查與訊問被告程序，檢察官王遠志訊問豐邑方幾位被告，皆罕見的回應「要行使緘默權」，其中一名被告的豐邑律師在庭上強調，該被告從警訊到檢察官偵訊共14次，加上曾以證人身份庭訊長達5個多小時，並已據實陳述，為節省審理程序時間，遂一致行使緘默權。

豐邑律師在庭後回應，多數被告從警訊到檢察官偵訊已逾10次，且以證人身份出庭作證，幾乎長達5個多小時，期間從未行使緘默權，皆配合調查說明。為節省今日審理程序時間，遂一致行使緘默權。此外，他在庭上也強調，對於審判長和合議庭詢問會據實以告，則不會行使緘默權。

據了解，今天一早開庭時，有律師私下表示，檢察官先前在庭上曾提及，訊問程序可能至少需3小時。開庭後，先進行證據調查程序，針對相關被告的供述與答辯進行審理。隨後進入訊問被告程序時，豐邑方被告皆行使緘默權。

法官詢問檢察官王遠志是否仍要繼續提問，王遠志表示他擁有訊問權，遂接連提問。其中，他向一名被告詢問10個問題，包括「檔土計算與圖面是否不符？」「是否承認違反建築規範？」「是否知道所做行為有錯？」等，但被告均以行使緘默權回應。

對此，非本案的律師受訪指出，在檢察官訊問被告程序接連行使緘默權，在審理階段很罕見，實務上即使備受矚目柯文哲京華城案，多半僅對不確定事項以「忘記了」回應，鮮少全面行使緘默權。

這名律師解釋，行使緘默權的好處，在於可避免被告因說錯話、前後反覆，導致法官採信對其不利的供述；但最大缺點是，容易被認定為犯後態度不佳，等同全面否認犯罪，恐讓法官留下不配合調查的負面印象。

他認為，是否行使緘默權，仍須視案件狀況而定。若是檢方在審理中傳喚被告，目的在於補強待證事實、因應追加起訴的舉證需求等，被告選擇在審理階段加強防禦，行使緘默權，實務上仍可理解。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

檢察官 律師 豐邑
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

竹北女開車疑未禮讓行人 晨運男走斑馬線遭撞送醫不治

竹縣缺大眾運輸騎單車成日常 竹北520台E-Bike全面上線

徐欣瑩轉支持國民黨「開放參選」 綠營最強對手鄭朝方看法曝

裸拍族、毒蟲出沒 惡名纏身…竹北縣福園公園投入2798萬翻新

相關新聞

辜仲諒直言「輸日本沒關係、韓國也這樣想」 出庭為經典賽盼解除出境

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒捲「紅火案」衍生的中信銀「澄清湖大樓購地」案，台北地院依銀行法背信罪判7年8月刑。台灣高等...

罕見！竹北天坑案開庭 豐邑被告齊行使緘默權

竹北天坑案今天開庭，進行證據調查與訊問被告程序，檢察官王遠志訊問豐邑方幾位被告，皆罕見的回應「要行使緘默權」，其中一名被...

為助選不實爆料立委李坤城挨告 新北市議員王威元一審判無罪

國民黨新北市議員王威元前年初在立委選戰中，為了替同黨立委候選人蔡明堂助選，指稱民進黨對手李坤城服務處利用水利局包商鄰損賠...

馬太鞍溪堰塞湖潰堤釀災 藍營再告7部會首長「明知風險卻不作為」

國民黨花蓮縣議會黨團上月28日赴台北地檢署，告發中央未善盡主管河川疏濬與災難疏散責任，釀成馬太鞍溪堰塞湖重大災害。今天再...

桃園男子酒駕撞人還嗆聲 當街打人罪加一等

桃園市龜山區光峰路今天上午發生一起車禍，事件雙方雖無大礙，但因肇責歸屬越吵越兇，最後當街上演全武行，路人見狀不僅停下腳步...

替代役男林睿庠暗網販毒案 紐約法院判30年重刑

台灣男子林睿庠在美國成立暗網販毒，2024年於紐約被捕。紐約聯邦法院今天以分銷毒品、洗錢與販售不當藥品等罪名加重判處30...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。