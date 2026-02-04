快訊

好市多烤雞出事了！標示「無防腐劑」涉誤導 美消費者擬提集體訴訟

發完好人卡也沒斷？被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群經紀人回應了

ChatGPT慘了！Google Gemini新功能 「1鍵匯入跳槽」可延續AI聊天紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

為助選不實爆料立委李坤城挨告 新北市議員王威元一審判無罪

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

國民黨新北市議員王威元前年初在立委選戰中，為了替同黨立委候選人蔡明堂助選，指稱民進黨對手李坤城服務處利用水利局包商鄰損賠償一案敲竹槓。檢方原任王威元以誇大賠償金額誤導媒體，將他依公職人員選罷法意圖使人不當選罪嫌起訴，新北地方法院今判決王威元無罪。

合議庭表示，當時新北市水利局包商洪姓負責人，曾向其餘2戶鄰損戶提及「3戶賠償總金額」60餘萬元，但洪姓鄰損戶對總金額記憶不清，且無法提供相關單據，無法證明「3戶總賠償金額約65萬元」為不實。

依據李坤城所提出的資料，自己服務處當時收受賠償明細包括慰問金2萬元、財產損失45860元、辦公家具32700元、洋酒皇家禮炮15600元。且在汙水倒灌民宅事件中，除金錢及購買新品相關賠償外，也可能有相關清淤、維修、回復原狀（粉刷、裝潢等）等支出等，故3戶賠償總金額縱達65萬元，也難認不合理，非屬「足以毀損告訴人名譽之事」。

此外，王威元當時的新聞稿內容如「還真如外界傳聞的誇大受損內容，藉機敲竹槓嗎？」若以全文綜合觀之，是以疑問方式提出，供讀者自行判斷，其性質屬質疑、評論，而非斷言「具體事實」，且文中亦未特定李坤城於何種項目、金額或方式有虛報、詐取等不當索賠的具體內容。

合議庭認為，若以這類「空泛的質問」企圖博取選民認同，反較可能引發選民對行為人（指王威元）政治操作手法的負面評價，導致對行為人（指王威元）自身形象與其政黨風評的損害，而非損害被傳述人（指李坤城）的社會評價。目前檢方所提證據，尚未達到使一般人均確信王威元涉犯意圖使人不當選而傳播不實之事及誹謗等罪，故判決王無罪。

國民黨新北市議員王威元（中）前年初在立委選戰中，為了替同黨立委候選人蔡明堂助選，指稱民進黨對手李坤城服務處利用水利局包商鄰損賠償一案敲竹槓遭檢方起訴，新北地院今判決王無罪。圖／聯合報系資料照片
國民黨新北市議員王威元（中）前年初在立委選戰中，為了替同黨立委候選人蔡明堂助選，指稱民進黨對手李坤城服務處利用水利局包商鄰損賠償一案敲竹槓遭檢方起訴，新北地院今判決王無罪。圖／聯合報系資料照片

李坤城
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／民眾黨李貞秀今宣誓就職立委 綠委質疑效忠哪個國家

新北市議會國民黨團書記長之爭 林金結出面挑戰王威元

民進黨：立院11屆第4會期創總預算一毛未審荒謬紀錄

2026新北市長提名協調時間仍未定 藍營基層喊母雞快出現

相關新聞

辜仲諒直言「輸日本沒關係、韓國也這樣想」 出庭為經典賽盼解除出境

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒捲「紅火案」衍生的中信銀「澄清湖大樓購地」案，台北地院依銀行法背信罪判7年8月刑。台灣高等...

罕見！竹北天坑案開庭 豐邑被告齊行使緘默權

竹北天坑案今天開庭，進行證據調查與訊問被告程序，檢察官王遠志訊問豐邑方幾位被告，皆罕見的回應「要行使緘默權」，其中一名被...

為助選不實爆料立委李坤城挨告 新北市議員王威元一審判無罪

國民黨新北市議員王威元前年初在立委選戰中，為了替同黨立委候選人蔡明堂助選，指稱民進黨對手李坤城服務處利用水利局包商鄰損賠...

馬太鞍溪堰塞湖潰堤釀災 藍營再告7部會首長「明知風險卻不作為」

國民黨花蓮縣議會黨團上月28日赴台北地檢署，告發中央未善盡主管河川疏濬與災難疏散責任，釀成馬太鞍溪堰塞湖重大災害。今天再...

桃園男子酒駕撞人還嗆聲 當街打人罪加一等

桃園市龜山區光峰路今天上午發生一起車禍，事件雙方雖無大礙，但因肇責歸屬越吵越兇，最後當街上演全武行，路人見狀不僅停下腳步...

替代役男林睿庠暗網販毒案 紐約法院判30年重刑

台灣男子林睿庠在美國成立暗網販毒，2024年於紐約被捕。紐約聯邦法院今天以分銷毒品、洗錢與販售不當藥品等罪名加重判處30...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。