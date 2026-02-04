為助選不實爆料立委李坤城挨告 新北市議員王威元一審判無罪

國民黨新北市議員王威元前年初在立委選戰中，為了替同黨立委候選人蔡明堂助選，指稱民進黨對手李坤城服務處利用水利局包商鄰損賠償一案敲竹槓。檢方原任王威元以誇大賠償金額誤導媒體，將他依公職人員選罷法意圖使人不當選罪嫌起訴，新北地方法院今判決王威元無罪。

合議庭表示，當時新北市水利局包商洪姓負責人，曾向其餘2戶鄰損戶提及「3戶賠償總金額」60餘萬元，但洪姓鄰損戶對總金額記憶不清，且無法提供相關單據，無法證明「3戶總賠償金額約65萬元」為不實。

依據李坤城所提出的資料，自己服務處當時收受賠償明細包括慰問金2萬元、財產損失45860元、辦公家具32700元、洋酒皇家禮炮15600元。且在汙水倒灌民宅事件中，除金錢及購買新品相關賠償外，也可能有相關清淤、維修、回復原狀（粉刷、裝潢等）等支出等，故3戶賠償總金額縱達65萬元，也難認不合理，非屬「足以毀損告訴人名譽之事」。

此外，王威元當時的新聞稿內容如「還真如外界傳聞的誇大受損內容，藉機敲竹槓嗎？」若以全文綜合觀之，是以疑問方式提出，供讀者自行判斷，其性質屬質疑、評論，而非斷言「具體事實」，且文中亦未特定李坤城於何種項目、金額或方式有虛報、詐取等不當索賠的具體內容。