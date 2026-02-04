聽新聞
馬太鞍溪堰塞湖潰堤釀災 藍營再告7部會首長「明知風險卻不作為」
國民黨花蓮縣議會黨團上月28日赴台北地檢署，告發中央未善盡主管河川疏濬與災難疏散責任，釀成馬太鞍溪堰塞湖重大災害。今天再度到花蓮地檢署，針對農業部、經濟部、內政部等7個中央部會首長依法提出告發，黨團強調此舉是責任釐清與補件，而非政治操作。
藍營黨團發言人吳建志表示，馬太鞍堰塞湖事件並非不可預測的天災，而是可以避免的人禍。該災害造成19人死亡，多人失聯與重傷，風險早已存在，中央從風險評估、會議紀錄、警戒機制到工程能力，皆掌握相關資訊，也具備時間、工具與法定權限因應，卻選擇不作為。
吳建志強調，此次依法告發的對象，並非基層人員，而是具決策權限的中央部會首長，包括農業部、經濟部、內政部、原民會、國防部、交通部及衛福部，核心理由只有一個，就是「依法應作為卻未作為」。
吳建志指出，中央明知風險存在，卻在關鍵時刻作出錯誤決策，將原本專業建議的撤離方案，草率改為垂直或原地避難，形同誤導民眾，讓人民生命承擔決策失誤後果。依相關法規，當地方政府無法因應重大災害時，中央主管機關本應主動介入、指揮與協助，但實際作為卻明顯不足。
吳進一步質疑，長期存在的高風險區域，卻被定調為「無立即危險」，工程處理能力客觀存在，卻未在災前啟動。紅色警戒發布時，生命已面臨高度危險，中央卻未採取積極行動，不作為已構成重大過失，死亡結果具高度可避免性，依法符合刑法第276條過失致死罪構成要件。
他說，站出來告發，目的只有三個，還原真相，要求決策程序、會議內容與風險評估全面公開；釐清責任，不能再讓制度錯誤沒有具體負責人；給罹難者家屬一個交代。強調天災可以理解，人禍不能容忍，依法告發是為防災制度畫出不能再退讓的底線。
