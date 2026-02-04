替代役男林睿庠暗網販毒案 紐約法院判30年重刑

台灣男子林睿庠在美國成立暗網販毒，2024年於紐約被捕。紐約聯邦法院今天以分銷毒品、洗錢與販售不當藥品等罪名加重判處30年徒刑，出獄後還須監管5年及沒收上億美元資產。

紐約南區聯邦檢察官克雷頓（Jay Clayton）3日發布新聞稿，2024年5月在紐約逮捕的台灣籍男子林睿庠經營暗網銷售毒品，判處30年徒刑。

林睿庠在2024年3月暗網商店關閉前，於地下毒品市場販售超過1噸的毒品，2024年12月16日於聯邦法官麥馬洪（Colleen McMahon）的庭上認罪，麥馬洪認為需加重量刑。

克雷頓在新聞稿中表示，林睿庠在美期間，於網路向全球販售總值高達1億500萬美元的毒品，是全球主要販運者之一。林睿庠獲利數百萬美元，至少造成1人死亡並擴大鴉片藥物危機。

他強調，林睿庠的判決告訴販毒者，別再隱藏於網路世界，網路、去中心化、區塊鏈等技術不是經營毒品生意的許可證。

法庭文件指出，林睿庠在「無痕市場」（IncognitoMarket）架設暗網網站，以「法老王」（Pharoah）為名指揮調度高達數百萬美元營業額的網路運作。

林睿庠是2020年10月架設無痕市場的創始人之一，2022年1月至2024年3關站期間主導運作。林睿庠當時人在聖露西亞技術團服勤，期間還在臉書貼文，對聖露西亞警官進行網路犯罪與虛擬貨幣4天訓練課程。

林睿庠熟悉電腦程式寫碼，暗網商店註冊帳戶超過40萬，他透過1800多個「攤商」對數十萬買主銷售毒品，交易量超過64萬次。

根據外交部先前資料，林睿庠當年以資訊專長申請國合會外交替代役，審查合格後派至駐聖露西亞技術團服勤，原定2024年7月退役。台北地檢署也分案調查洗錢管道，查扣台灣房產及銀行帳戶。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885