攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導

民間司法改革基金會上午在立法院舉行「偵查證據須保全，人身自由亦可貴—羈押改革7主張」記者會，由「刑事訴訟法再造修法專組」召集人林俊宏，與律師劉家杭、錢建榮、呂政諺共同說明改革方向。司改會指出，近年多起社會矚目刑案中，羈押裁定在一、二審間反覆變動，引發外界對「以串供為由羈押是否適當」及「檢察官抗告權」等問題的高度爭議。

司改會彙整實務與學理，提出7項羈押制度改革主張，包括交保被告若有滅證或串供行為，亦應沒收保證金；羈押抗告應由上級法院自為裁定；審判中羈押程序應由檢察官聲請啟動；「有串供之虞」僅限於偵查中適用；明確規範羈押替代處分期間與上限；減少深夜羈押庭，避免疲勞審理；以及重罪羈押門檻應回歸一般羈押標準。

司改會並直指，現行「刑事訴訟法」第101條第1項第3款，以「相當理由」降低重罪羈押門檻，不僅立法目的正當性不足，實務上也缺乏可操作的判斷標準。鑑於羈押屬於嚴重拘束人身自由的處分，司改會主張刪除該規定，使重罪案件回歸與一般案件相同的心證門檻，以兼顧司法正當程序與人權保障。

民間司法改革基金會「刑事訴訟法」再造修法專組召集人林俊宏（右二）、律師劉家杭（左一）、律師錢建榮（左二）、律師呂政諺（右一），上午在立法院舉行記者會。記者黃義書／攝影
相關新聞

台中男一刀斃命胸口噴血慘死...母目睹死狀 凶嫌求刑14年半今將宣判

台中周姓男子到朋友家聊天，不滿陳姓男子酒後到門前叫囂，竟持柴刀狠刺陳胸口一刀斃命，陳的母親目睹兒子慘死街頭模樣；台中地院...

替代役男林睿庠暗網販毒案 紐約法院判30年重刑

台灣男子林睿庠在美國成立暗網販毒，2024年於紐約被捕。紐約聯邦法院今天以分銷毒品、洗錢與販售不當藥品等罪名加重判處30...

司改會提羈押改革7主張 籲重罪羈押門檻回歸一般標準

民間司法改革基金會上午在立法院舉行「偵查證據須保全，人身自由亦可貴—羈押改革7主張」記者會，由「刑事訴訟法再造修法專組」...

獨／獵殺43隻海豚當鯊魚餌全程被加拿大目擊 船長違反野保法一審重判

琉球籍漁船「漁勝發號」在北太平洋海域作業時，船長田男與印尼籍漁工非法獵殺43隻保育類野生動物海豚，當作鯊魚餌，經加拿大漁...

護犬過頭？嘉義女辱罵推擠稽查員犯妨害公務判拘役50日

去年6月4日吳姓女子因不滿嘉義縣家畜疾病防治所稽查員潘男執行「稽查流浪犬隻群聚」職務，竟以「不要臉」、「我聽你在放屁」等...

陸男在台賣北韓油畫遭判刑 法官：開放對岸探親卻來台破壞我國形象

來台探母的陸籍男子殷長亮，非法經營「長亮畫廊」，向北韓「萬壽臺創作社」進口油畫銷售，台北地院依資恐防制法判殷1年徒刑，併...

