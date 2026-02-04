司改會提羈押改革7主張 籲重罪羈押門檻回歸一般標準
民間司法改革基金會上午在立法院舉行「偵查證據須保全，人身自由亦可貴—羈押改革7主張」記者會，由「刑事訴訟法再造修法專組」召集人林俊宏，與律師劉家杭、錢建榮、呂政諺共同說明改革方向。司改會指出，近年多起社會矚目刑案中，羈押裁定在一、二審間反覆變動，引發外界對「以串供為由羈押是否適當」及「檢察官抗告權」等問題的高度爭議。
司改會彙整實務與學理，提出7項羈押制度改革主張，包括交保被告若有滅證或串供行為，亦應沒收保證金；羈押抗告應由上級法院自為裁定；審判中羈押程序應由檢察官聲請啟動；「有串供之虞」僅限於偵查中適用；明確規範羈押替代處分期間與上限；減少深夜羈押庭，避免疲勞審理；以及重罪羈押門檻應回歸一般羈押標準。
司改會並直指，現行「刑事訴訟法」第101條第1項第3款，以「相當理由」降低重罪羈押門檻，不僅立法目的正當性不足，實務上也缺乏可操作的判斷標準。鑑於羈押屬於嚴重拘束人身自由的處分，司改會主張刪除該規定，使重罪案件回歸與一般案件相同的心證門檻，以兼顧司法正當程序與人權保障。
