台中男一刀斃命胸口噴血慘死...母目睹死狀 凶嫌求刑14年半今將宣判

台中周姓男子到朋友家聊天，不滿陳姓男子酒後到門前叫囂，竟持柴刀狠刺陳胸口一刀斃命，陳的母親目睹兒子慘死街頭模樣；台中地院國民法庭密集審理3天，檢察官以周男手段「快、準、深、狠」，主張犯殺人罪求處13年6月至14年6月，合議庭評議後今下午將宣判。

檢警調查，周男（47歲）2025年3月20日晚上8點多到龍井區遊園南路巷找屋主聊天，陳男因和屋主有糾紛，酒後到他家前呼喊、叫囂，周多次驅趕無效竟拿1把柴刀迎面刺向陳的胸口。

陳遭刺摀住胸口轉身要離去，才走不到10公尺就昏迷倒地，大量鮮血噴濺在柏油路上，當晚陳的母親回家途中見有人倒臥血泊，近看發現衣著熟悉，將其翻身驚覺是兒子，當場嚇到崩潰；檢方偵結依殺人罪嫌起訴周。

台中地院今上午科刑辯論，公訴檢察官陳昭德直言，周男涉犯殺人行為造成生命的喪失，由被害人最愛的人承擔，陳男年邁的母親目睹兒子慘死，被迫記下孩子倒下的畫面，簡直是雙重毀滅，陳男負擔起一家四代經濟、生活，卻一刀被周男摧毀，所生損害部分應特別從重。

陳指出，周男面對手無寸鐵的陳男，持柴刀刺入陳男接近心臟位置，深達15公分，一刀斃命後還補上一腳，形容周手段就是「快、準、深、狠」，另陳男當時只是喊人想找朋友，周受到刺激甚小，卻反應極端。

陳昭德也說，周男犯後清洗凶刀藏在客廳桌下，還馬上洗澡、洗衣服，急著滅證並誤導警方辦案，還以「我以為只是畫到對方」、「他自己爬起來」等辯詞，甚至欺騙檢察官稱自己有躁鬱症、固定看診，犯後說詞反覆、否認犯罪謀求輕判，至今也沒彌補被害家屬。

此外，周男前科累累，自1997年起多次因吸毒涉案，平均每2年不到就犯罪1次，其中還7度被通緝，顯見他有逃避刑事責任的習慣，然而其尚有家庭系統支持，綜合考量認為有6項應從重因子、1項從輕因子。

陳昭德表示，本件無求處死刑的條件，周犯後基於未必故意，也不符無期徒刑，最後向合議庭建議量處周13年6月至14年6月；合議庭中午後將評議，預計下午4點10分宣判。