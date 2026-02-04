快訊

想當艾普斯坦「寵物」？英前王子安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

春哥侃陸／來自軍界、學界、智庫3隻眼 如何看世界新局

獨／獵殺43隻海豚當鯊魚餌全程被加拿大目擊 台船長違反野保法一審重判

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／獵殺43隻海豚當鯊魚餌全程被加拿大目擊 船長違反野保法一審重判

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

琉球籍漁船「漁勝發號」在北太平洋海域作業時，船長田男與印尼籍漁工非法獵殺43隻保育類野生動物海豚，當作鯊魚餌，經加拿大漁業暨海洋部通報我國，屏東地檢署偵辦起訴船長田男，屏東地院近日審結，田男違反野生動物保育法重判處有期徒刑2年2月。可上訴。

判決指出，漁勝發號在2024年5月29日從屏東縣鹽埔漁港出港捕魚後，從5月29日到8月21日作業航程期間，行經北太平洋海域時，船長田男指揮10名印尼籍船員持漁槍捕獵海豚，再支解分割成掌心大小碎塊後，放在船艙冰箱，作為鯊魚延繩釣免費餌料，獵捕43尾海豚，之後將沒有用完的海豚屍塊與外皮，在返台前丟棄在外海。

漁勝發號在北太平洋海域宰殺保育類海豚，全程經加拿大漁業暨海洋部在空中監控潛在違規並錄得影像畫面做成書面報告書（即DFO報告），2024年10月28日將此案轉送農業部。檢方獲報偵辦，2025年7月漁船返台後，拘提田姓船長及6名船員，另4名船員已離船發布通緝。6名印尼籍船員緩起訴處分1年，須各別向公庫支付6萬。田姓船長違反野保法起訴。

法院審理期間，田男坦承犯案，法官認為，田男明知海豚是我國公告列管珍貴稀有保育類野生動物，竟未經許可恣意獵捕，破壞海洋生態秩序及國家對野生動物的保育管理，且獵捕、宰殺的數量高達43隻，對海洋生態環境造成實質且難以回復損害。田男雖然自述其犯罪動機，是為增加抓捕鯊魚產量而以海豚作為額外餌料，不是出於娛樂、殘虐或炫耀心裡，但乃是出於自利、有利可圖的考量的犯行。

庭訊時，田男辯稱，政府對漁民法令宣導不足，近年我國國際漁權受壓抑，致漁業經營環境惡化等語。法官認為，縱屬漁業政策及國際環境層次的結構性問題，田男身為實際從事漁業，對相關保育規範存在與基本禁止內容，尚難諉為不知。

法官認為，田男獵捕數量高達43隻，其行為並非迫於一時生計危機，而是將違法手段作為經營策略一環，田男辯稱所指的制度性不利因素，仍難據此對於田男責刑責大幅下修。此案所侵害是海洋生態與環境保育法益，具高度公益性與不可回復性。本案的刑罰除回應田男個別責任外，更肩負彰顯國家對生態保育重視的象徵性與規範性功能，避免遭仿效。

判決提到，田男審理其中無法出航捕魚沒收入，僅依靠存款過活等情事。但不能因此即過度減輕刑責，恐導致大眾產生國家容忍環境犯罪的錯誤期待，削弱野生動物保育法實效，反不利於整體生態秩序維護。田男違反野生動物保育法第41條第1項第1款非法獵捕、宰殺保育類野生動物，判處有期徒刑2年2月。可上訴。

漁船返港後，檢方向印尼籍漁工確認獵捕海豚情況。圖／資料照、屏檢提供
漁船返港後，檢方向印尼籍漁工確認獵捕海豚情況。圖／資料照、屏檢提供
現場查扣宰殺海豚的刀具。圖／資料照、屏檢提供
現場查扣宰殺海豚的刀具。圖／資料照、屏檢提供
漁船返港後，專案小組現場監卸遠洋漁船卸貨。圖／資料照、屏檢提供
漁船返港後，專案小組現場監卸遠洋漁船卸貨。圖／資料照、屏檢提供
現場查扣宰殺海豚的刀具。圖／資料照、屏檢提供
現場查扣宰殺海豚的刀具。圖／資料照、屏檢提供
漁船返港後，檢方當時搜索情況。圖／資料照、屏檢提供
漁船返港後，檢方當時搜索情況。圖／資料照、屏檢提供

保育類野生動物 海豚
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

陷入一片尷尬...川普玩笑點名「加拿大格陵蘭入美國第51、52州」

川普一周內兩度對加拿大揮關稅大棒 總理卡尼仍為聯準會主席人選點讚

金錢糾紛…膠帶封住口鼻窒息死亡 國民法官改殺人罪重判

川普稱將取消加拿大製飛機認證 揚言祭50%關稅

相關新聞

獨／獵殺43隻海豚當鯊魚餌全程被加拿大目擊 船長違反野保法一審重判

琉球籍漁船「漁勝發號」在北太平洋海域作業時，船長田男與印尼籍漁工非法獵殺43隻保育類野生動物海豚，當作鯊魚餌，經加拿大漁...

陸男在台賣北韓油畫遭判刑 法官：開放對岸探親卻來台破壞我國形象

來台探母的陸籍男子殷長亮，非法經營「長亮畫廊」，向北韓「萬壽臺創作社」進口油畫銷售，台北地院依資恐防制法判殷1年徒刑，併...

台中男一刀斃命胸口噴血慘死...母目睹死狀 凶嫌求刑14年半今將宣判

台中周姓男子到朋友家聊天，不滿陳姓男子酒後到門前叫囂，竟持柴刀狠刺陳胸口一刀斃命，陳的母親目睹兒子慘死街頭模樣；台中地院...

護犬過頭？嘉義女辱罵推擠稽查員犯妨害公務判拘役50日

去年6月4日吳姓女子因不滿嘉義縣家畜疾病防治所稽查員潘男執行「稽查流浪犬隻群聚」職務，竟以「不要臉」、「我聽你在放屁」等...

法拍車比土地還貴！嘉義分署2月拍賣 8組人馬搶標日產轎車

行政執行署嘉義分署昨天舉行今年2月份「123聯合拍賣會」，拍賣結果出乎意料，一輛2019年份日產轎車以28萬2000元拍...

言語欺壓、孤立 都算職場霸凌

台北市環保局清潔隊駕駛將工會長官退出群組七次被解雇，法院判定不合法引發討論。職業安全衛生法指「職場霸凌」是事業單位人員利...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。