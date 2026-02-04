護犬過頭？嘉義女辱罵推擠稽查員犯妨害公務判拘役50日
去年6月4日吳姓女子因不滿嘉義縣家畜疾病防治所稽查員潘男執行「稽查流浪犬隻群聚」職務，竟以「不要臉」、「我聽你在放屁」等語辱罵潘男，並多次出手推擠。嘉義地方法院依妨害公務執行罪判處吳女拘役50日，得易科罰金，緩刑2年。可上訴。
據判決書，潘男當時身著制服並配戴證件，係依法執行職務之公務員。偵訊時吳女否認妨害公務並辯稱沒有辱罵「不要臉」、「我聽你在放屁」、「不知道這樣有妨害公務」。但根據現場蒐證錄影及勘驗筆錄，其行為已非單純情緒反應，主觀上有妨害公務目的，足以干擾公權力執行效率，顯然踰越公務員可合理忍受之範圍。
法官考量吳女先前無故意犯罪紀錄，且已與對方達成調解並坦承犯行，認其經此教訓應知警惕，因此宣告緩刑2年。緩刑期間須付保護管束，並應於1年內提供60小時義務勞務，及接受4場次法治教育課程，以建立正確法律觀念。
