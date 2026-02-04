快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

去年6月4日吳姓女子因不滿嘉義縣家畜疾病防治所稽查員潘男執行「稽查流浪犬隻群聚」職務，竟以「不要臉」、「我聽你在放屁」等語辱罵潘男，並多次出手推擠。嘉義地方法院依妨害公務執行罪判處吳女拘役50日，得易科罰金，緩刑2年。可上訴。

據判決書，潘男當時身著制服並配戴證件，係依法執行職務之公務員。偵訊時吳女否認妨害公務並辯稱沒有辱罵「不要臉」、「我聽你在放屁」、「不知道這樣有妨害公務」。但根據現場蒐證錄影及勘驗筆錄，其行為已非單純情緒反應，主觀上有妨害公務目的，足以干擾公權力執行效率，顯然踰越公務員可合理忍受之範圍。

法官考量吳女先前無故意犯罪紀錄，且已與對方達成調解並坦承犯行，認其經此教訓應知警惕，因此宣告緩刑2年。緩刑期間須付保護管束，並應於1年內提供60小時義務勞務，及接受4場次法治教育課程，以建立正確法律觀念。

為流浪犬摃上稽查員，嘉義女辱罵推擠犯妨害公務判拘役50日。記者李宗祐／攝影
為流浪犬摃上稽查員，嘉義女辱罵推擠犯妨害公務判拘役50日。記者李宗祐／攝影

相關新聞

獨／獵殺43隻海豚當鯊魚餌全程被加拿大目擊 船長違反野保法一審重判

琉球籍漁船「漁勝發號」在北太平洋海域作業時，船長田男與印尼籍漁工非法獵殺43隻保育類野生動物海豚，當作鯊魚餌，經加拿大漁...

陸男在台賣北韓油畫遭判刑 法官：開放對岸探親卻來台破壞我國形象

來台探母的陸籍男子殷長亮，非法經營「長亮畫廊」，向北韓「萬壽臺創作社」進口油畫銷售，台北地院依資恐防制法判殷1年徒刑，併...

台中男一刀斃命胸口噴血慘死...母目睹死狀 凶嫌求刑14年半今將宣判

台中周姓男子到朋友家聊天，不滿陳姓男子酒後到門前叫囂，竟持柴刀狠刺陳胸口一刀斃命，陳的母親目睹兒子慘死街頭模樣；台中地院...

護犬過頭？嘉義女辱罵推擠稽查員犯妨害公務判拘役50日

去年6月4日吳姓女子因不滿嘉義縣家畜疾病防治所稽查員潘男執行「稽查流浪犬隻群聚」職務，竟以「不要臉」、「我聽你在放屁」等...

法拍車比土地還貴！嘉義分署2月拍賣 8組人馬搶標日產轎車

行政執行署嘉義分署昨天舉行今年2月份「123聯合拍賣會」，拍賣結果出乎意料，一輛2019年份日產轎車以28萬2000元拍...

言語欺壓、孤立 都算職場霸凌

台北市環保局清潔隊駕駛將工會長官退出群組七次被解雇，法院判定不合法引發討論。職業安全衛生法指「職場霸凌」是事業單位人員利...

