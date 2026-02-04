護犬過頭？嘉義女辱罵推擠稽查員犯妨害公務判拘役50日

去年6月4日吳姓女子因不滿嘉義縣家畜疾病防治所稽查員潘男執行「稽查流浪犬隻群聚」職務，竟以「不要臉」、「我聽你在放屁」等語辱罵潘男，並多次出手推擠。嘉義地方法院依妨害公務執行罪判處吳女拘役50日，得易科罰金，緩刑2年。可上訴。

據判決書，潘男當時身著制服並配戴證件，係依法執行職務之公務員。偵訊時吳女否認妨害公務並辯稱沒有辱罵「不要臉」、「我聽你在放屁」、「不知道這樣有妨害公務」。但根據現場蒐證錄影及勘驗筆錄，其行為已非單純情緒反應，主觀上有妨害公務目的，足以干擾公權力執行效率，顯然踰越公務員可合理忍受之範圍。