快訊

想當艾普斯坦「寵物」？英前王子安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

春哥侃陸／來自軍界、學界、智庫3隻眼 如何看世界新局

獨／獵殺43隻海豚當鯊魚餌全程被加拿大目擊 台船長違反野保法一審重判

聽新聞
0:00 / 0:00

陸男在台賣北韓油畫遭判刑 法官：開放對岸探親卻來台破壞我國形象

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

來台探母的陸籍男子殷長亮，非法經營「長亮畫廊」，向北韓「萬壽臺創作社」進口油畫銷售，台北地院依資恐防制法判殷1年徒刑，併科罰金120萬元，執行完畢驅逐出境。殷認「判太重」上訴，台灣高等法院今改判10月徒刑，併科罰金35萬元，緩刑5年並付保護管束，支付公庫35萬元、提供60小時義務勞務與參加20小時法治教育。

高院也諭知沒收部分限於「萬壽臺創作社」的作品。

檢調2024年接獲檢舉，指在高雄市鼓山區經營畫廊的殷長亮，向客戶推銷萬壽臺創作社、白虎畫廊的畫作，查出畫廊登記負責人是殷的母親，殷並為台灣客戶向「萬壽臺」訂製畫家崔金哲、趙光國、金明國與李明勛的畫作，每幅訂價人民幣1千到3千元，殷獲利30萬元。

檢方認為，殷低價進口畫作、高價賣給我國人民，嚴重影響我國際形象，且使我國陷入遭聯合國或國際社會制裁、譴責的風險。

北院判決指中華人民共和國與我國事實上分立、是不同政治實體，入出國及移民法明載「國民：指具有中華民國國籍之居住台灣地區設有戶籍國民或台灣地區無戶籍國民。」不合條件即「外國人」。殷假藉探親來台，事業嚴重傷害我國國際形象，台灣小國寡民，在國際政治現實下，為求國際社會公平對待，篳路藍縷，極其艱辛，善意為殷開啟國門允許探親，殷卻破壞我國形象。

殷長亮是吉林人，殷母為陸配（已取得我國身分證），他2005年來台。萬壽臺創作社為北韓政權發展的資金來源之一，聯合國安理會列為制裁對象，法務部也明令禁止資助，但殷長亮為台灣客戶向萬壽臺訂製北韓畫家畫作。

高院開庭時，殷稱從事「買空賣空、賺差價」，認為藝術無國界，是單純的。律師主張「中國和朝鮮非敵對」，殷不知北韓被制裁，非惡意犯罪。檢察官則認為殷應適用兩岸條例，請高院另為適法裁判。

以探親名義來台的陸籍男子殷長亮，非法經營「長亮畫廊」，還向遭聯合國安理會列為制裁對象的北韓萬壽臺創作社進口油畫來台銷售。資料照片。記者王宏舜／攝影
以探親名義來台的陸籍男子殷長亮，非法經營「長亮畫廊」，還向遭聯合國安理會列為制裁對象的北韓萬壽臺創作社進口油畫來台銷售。資料照片。記者王宏舜／攝影

北韓 畫作
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

Meta華裔科學家回中探親返美遭拒 持O-1傑出人才簽證也沒用

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金珠愛 一度傳遭肅清

美襲委國擒馬杜洛 反成金正恩夢魘？前北韓外交官：是最糟糕的情境

調查官搜索上櫃公司驚見飲宴名冊有長官 他向上回報...洩密有罪定讞

相關新聞

台中男一刀斃命胸口噴血慘死...母目睹死狀 凶嫌求刑14年半今將宣判

台中周姓男子到朋友家聊天，不滿陳姓男子酒後到門前叫囂，竟持柴刀狠刺陳胸口一刀斃命，陳的母親目睹兒子慘死街頭模樣；台中地院...

獨／獵殺43隻海豚當鯊魚餌全程被加拿大目擊 船長違反野保法一審重判

琉球籍漁船「漁勝發號」在北太平洋海域作業時，船長田男與印尼籍漁工非法獵殺43隻保育類野生動物海豚，當作鯊魚餌，經加拿大漁...

陸男在台賣北韓油畫遭判刑 法官：開放對岸探親卻來台破壞我國形象

來台探母的陸籍男子殷長亮，非法經營「長亮畫廊」，向北韓「萬壽臺創作社」進口油畫銷售，台北地院依資恐防制法判殷1年徒刑，併...

護犬過頭？嘉義女辱罵推擠稽查員犯妨害公務判拘役50日

去年6月4日吳姓女子因不滿嘉義縣家畜疾病防治所稽查員潘男執行「稽查流浪犬隻群聚」職務，竟以「不要臉」、「我聽你在放屁」等...

法拍車比土地還貴！嘉義分署2月拍賣 8組人馬搶標日產轎車

行政執行署嘉義分署昨天舉行今年2月份「123聯合拍賣會」，拍賣結果出乎意料，一輛2019年份日產轎車以28萬2000元拍...

言語欺壓、孤立 都算職場霸凌

台北市環保局清潔隊駕駛將工會長官退出群組七次被解雇，法院判定不合法引發討論。職業安全衛生法指「職場霸凌」是事業單位人員利...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。