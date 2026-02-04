法拍車比土地還貴！嘉義分署2月拍賣 8組人馬搶標日產轎車

行政執行署嘉義分署昨天舉行今年2月份「123聯合拍賣會」，拍賣結果出乎意料，一輛2019年份日產轎車以28萬2000元拍定，價格竟高於同日成交的5筆不動產。嘉義分署表示，針對各種類型欠稅罰鍰案件，尤其是交通違規、酒駕等案件，將持續加強動產執行並追查財產扣押。

拍賣會當天在嘉義、雲林二地同步展開。不動產部分成交踴躍，包含嘉義縣中埔鄉、雲林縣土庫鎮及西螺鎮共5筆土地順利拍定，但每筆土地成交金額僅落在10萬8888元至22萬元之間。相較之下，下午進行的動產拍賣更為熱絡。

分署表示，2019年份日產轎車，雖然前次拍賣流標，但因車況性能、內裝及外表保養甚佳，且無欠繳稅金及交通罰鍰，現場吸引8名民眾登記應買。自拍賣官宣布開始出價起，持號碼牌民眾喊價聲此起彼落，出價從參考價13萬元一路攀升，最終以超過底價1倍的價格成交，成為全場單價最高的標物。