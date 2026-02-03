少女慘死 雇主未助投保、違職安法送辦

台北漁產運銷公司日前發生工安意外，某資源回收公司員工17歲葉姓女子作業時遭絞碎機捲入死亡。記者李奕昕／翻攝 台北漁產運銷公司委外保麗龍專門回收廠，上月卅一日傍晚發生十七歲葉姓少女操作絞碎機時，疑為撕下黏在機具膠帶，遭機具捲入當場死亡。北市勞動局前天勞動檢查，發現業者未幫少女投保勞健保和職災保險，移請勞保局處理；另現場沒做好職安防護，劉姓雇主違反職安法，並依過失致死罪嫌送辦。

據了解，少女除父母外還有一姊一弟，疑家境原因高中休學後到回收廠工作貼補家用，已從事八個月；事發當天少女感冒看醫生後到回收廠工作。父母對女兒慘死不能接受，對現場工安提出疑問，認為沒有相關保障安全措施，希望釐清女兒死因及相關責任。

警方調查，當天少女獨自操作衣櫃高的絞碎機，由於保麗龍都是裝漁獲用，上頭有膠帶，她疑為撕下黏在機具膠帶，深入機器內清理，不料原本停止運轉的機器，不明原因重新運轉，導致少女被捲入絞碎機。附近員工聽到呼救聲趕來將機器電源線拔掉，但已經來不及，少女左半身血肉模糊當場身亡。

回收廠現場環境不佳，少女工作地點在廠內轉角，沒有監視器，無法得知當時案發詳情，檢察官到場為卸下遺體拆卸機器設備。回收公司負責人六十歲劉姓男子，依過失致死罪、職業安全衛生法函送。

北市勞檢處說，業者未為葉女投保，實際雇用五名以下員工，依法雖未達勞保強制投保門檻，但仍應重視勞工保險保障。

勞動局說，劉姓雇主使葉女從事危險性工作，違反職安法相關規定。