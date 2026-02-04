槓長官 清潔隊駕駛遭解雇 提告勝訴

北市環保局清潔隊駕駛因公傷假未果與工會長官衝突，被認定職場霸凌解雇，提告勝訴。示意圖。圖／北市環保局提供

台北市環保局清潔隊董姓駕駛申請公傷假、請求工會協助未果，在ＬＩＮＥ群組標記工會王姓副理事長質問、抱怨，並將王退出群組七次，被認定成立職場霸凌並解雇，董不服、提告；台北地方法院判董勝訴，確認僱傭關係存在，環保局應按月給付薪資、提繳勞工退休金，判決確定一個月內未回復董職位，應給付董五十萬元。可上訴。

北市環保局企業工會理事長游欽雄說，工會一直希望建立友善職場環境，遇到爭議以協調取代對立，解雇是最後手段，尊重法院判決；工會去年十月改選理監事，王已不擔任副理事長。環保局說，收到判決書再研議後續作為。

董提告主張，二○一五年九月一日起受雇台北市環保局，擔任清潔隊晚班駕駛，每月薪資五萬餘元，二○二四年十月廿八日他下班途中發生車禍，向環保局申請公傷假、補償、請求工會協助均未果，同年十一月十六日在工作群組標註王詢問，未獲積極回應。

董同年十一月、十二月在群組質問王，並口氣不佳，先被王退出群組，董被同事加回來後，去年一月廿日至三月七日陸續七度將王退出群組，環保局去年六月三日以「對工作人員有重大侮辱行為涉及職場霸凌，使同仁心生畏懼，違反規定情節重大」為由，解雇董。

董主張行為並無對王「重大侮辱」，且也未達「情節重大」，何況他和王工作時間不同，不會碰面，環保局直接解雇他違反最後手段原則，提告請求僱傭關係存在。

北市環保局則認為，王申訴董霸凌，經調查會議認定成立，自然屬對王重大侮辱且情節重大，依勞基法、工作規則解雇無誤。

北院認為，董確實提及職災、申請公傷假未果、抱怨工會未提供協助，才會向王詢問，縱使用字遣詞稍尖酸刻薄，但未使用偏激不堪語句，也沒有汙衊謾罵，難認對王構成「重大侮辱」；另因王先將董退群，董受刺激後才在後續將王退出群組七次，也難認是重大侮辱行為。

判決指出，董和王分屬晚班、早班駕駛，縱使兩人不睦也難認情節已達重大、損及環保局經營及維護秩序，認為董的行為未達嚴重影響勞動契約存在程度，且環保局就董的行為可以先以告誡或處分方式，促董改善或避免再犯。

北院認為雖調查會議認定董職場霸凌，但霸凌和對王是否構成重大侮辱是兩回事，環保局懲罰性解雇董不符合最後手段原則，判環保局敗訴。