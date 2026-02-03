「Lin bay好油」自導自演恐嚇案開庭 版主只認1罪、傳訊友人全否認

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘評論進口蛋政策飽受壓力，涉嫌自導自演恐嚇案引起社會高度關注，桃園地院今進行準備程序，對起訴犯罪事實林只認誣告，傳訊息的許哲賓主張，只是「幫朋友忙」，將假恐嚇訊息發送給林，沒想到竟會惹出事端。

原先承審此案的法官廖奕淳罹病請假，案件停滯，直到缺額由去年8月到任的64期法官楊雯雅承接，為熟悉案情，今午續行準備程序，釐清被告林裕紘與同案被告許哲賓犯罪事實，法院針對證據能力與爭點進行整理，包含訊息是否構成偽造文書、誣告及是否有共同犯意，並安排後續證人詰問程序。

根據庭訊揭露起訴內容，本案始於2023年9月21日下午，林裕紘因故和友人許哲賓商討使用他人臉書帳號，傳送威脅訊息給他，許於當天下午4時到新北市永和區自由溫室咖啡廳，刷卡購買軟體透過虛擬私人網路更改IP位址，將連線位置偽裝來至國外。

許隨後以咖啡廳內WiFi連線，使用筆記型電腦登入臉書帳號，傳送「林OO，很會爆料幹政府嘛，很邱嘛，我知道你老婆叫OOO，你家住桃園市OOO，還有一個女兒，你最好小心老婆跟小孩的安全，我們走著瞧，幹」等文字訊息給林裕紘。

林接收訊息後，翌日將訊息內容公開在好油粉專，控訴遭「何可恩」威脅，引發媒體廣泛報導，社會輿論一度沸騰，話題延燒多日，林於同年9月28日到桃園地檢署對恐嚇帳號提告，司法機關啟動刑事偵辦。

庭訊時，許哲賓否認檢方起訴所有罪名並說明緣由，行使偽造私文書的部分，他用自己的帳號傳訊息給林，不知為何會有「何可恩」；未指定犯人而誣告部分，林告知因揭發不法雞蛋被民進黨追殺，需要有個台階下，請他幫忙傳訊息，事件鬧大後，趕緊問林「怎那麼嚴重」並持續在個人臉書抒發心情，林說不會報警，叫他不要緊張，也否認恐嚇危害安全的部分，因為訊息內容全按林指導撰寫。

許哲賓說，當初林裕紘向他透露希望能平息某些事情，就他的理解是，林可能會對外宣稱有人在評論或威脅他，不過他與林裕紘並未詳細討論具體的操作方式；許強調，林當時曾向他保證「不會害他」，才決定幫忙。

許當庭說清楚講明白，在擬定訊息時，並未覺得在造假，林當時要求他在訊息中提到他的太太、小孩及住處，增加真實性，但他一直認為這只是一個「假訊息」，純粹是讓林在當時的雞蛋爭議中有所應對，不認為訊息會讓林及其家人心生畏懼，因為林與家人關係很好，自認沒有加害或讓人畏懼意圖，直到檢方偵查才知自己涉嫌恐嚇林妻，讓他頻頻喊冤。

法官針對爭點集中整理出8項，須釐清該則訊息是否為準私文書、主觀上有無使用偽造私文書犯意、林和許的訊息是否足以生損公眾或他人、是否危害林妻心生畏懼、林許主觀有共同恐嚇、林向桃檢提告是否意圖誣告，讓年僅4歲「何可恩」及使用臉書帳號的何爸爸吃官司、許是否和林有相同犯意、若林違法事實成立，應是檢指數罪併罰或是辯護人主張同一行為僅一罪。