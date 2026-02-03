快訊

「Lin bay好油」自導自演恐嚇案開庭 版主只認1罪、傳訊友人全否認

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘評論進口蛋政策飽受壓力，涉嫌自導自演恐嚇案引起社會高度關注，桃園地院今進行準備程序，對起訴犯罪事實林只認誣告，傳訊息的許哲賓主張，只是「幫朋友忙」，將假恐嚇訊息發送給林，沒想到竟會惹出事端。

原先承審此案的法官廖奕淳罹病請假，案件停滯，直到缺額由去年8月到任的64期法官楊雯雅承接，為熟悉案情，今午續行準備程序，釐清被告林裕紘與同案被告許哲賓犯罪事實，法院針對證據能力與爭點進行整理，包含訊息是否構成偽造文書、誣告及是否有共同犯意，並安排後續證人詰問程序。

根據庭訊揭露起訴內容，本案始於2023年9月21日下午，林裕紘因故和友人許哲賓商討使用他人臉書帳號，傳送威脅訊息給他，許於當天下午4時到新北市永和區自由溫室咖啡廳，刷卡購買軟體透過虛擬私人網路更改IP位址，將連線位置偽裝來至國外。

許隨後以咖啡廳內WiFi連線，使用筆記型電腦登入臉書帳號，傳送「林OO，很會爆料幹政府嘛，很邱嘛，我知道你老婆叫OOO，你家住桃園市OOO，還有一個女兒，你最好小心老婆跟小孩的安全，我們走著瞧，幹」等文字訊息給林裕紘。

林接收訊息後，翌日將訊息內容公開在好油粉專，控訴遭「何可恩」威脅，引發媒體廣泛報導，社會輿論一度沸騰，話題延燒多日，林於同年9月28日到桃園地檢署對恐嚇帳號提告，司法機關啟動刑事偵辦。

庭訊時，許哲賓否認檢方起訴所有罪名並說明緣由，行使偽造私文書的部分，他用自己的帳號傳訊息給林，不知為何會有「何可恩」；未指定犯人而誣告部分，林告知因揭發不法雞蛋被民進黨追殺，需要有個台階下，請他幫忙傳訊息，事件鬧大後，趕緊問林「怎那麼嚴重」並持續在個人臉書抒發心情，林說不會報警，叫他不要緊張，也否認恐嚇危害安全的部分，因為訊息內容全按林指導撰寫。

許哲賓說，當初林裕紘向他透露希望能平息某些事情，就他的理解是，林可能會對外宣稱有人在評論或威脅他，不過他與林裕紘並未詳細討論具體的操作方式；許強調，林當時曾向他保證「不會害他」，才決定幫忙。

許當庭說清楚講明白，在擬定訊息時，並未覺得在造假，林當時要求他在訊息中提到他的太太、小孩及住處，增加真實性，但他一直認為這只是一個「假訊息」，純粹是讓林在當時的雞蛋爭議中有所應對，不認為訊息會讓林及其家人心生畏懼，因為林與家人關係很好，自認沒有加害或讓人畏懼意圖，直到檢方偵查才知自己涉嫌恐嚇林妻，讓他頻頻喊冤。

法官針對爭點集中整理出8項，須釐清該則訊息是否為準私文書、主觀上有無使用偽造私文書犯意、林和許的訊息是否足以生損公眾或他人、是否危害林妻心生畏懼、林許主觀有共同恐嚇、林向桃檢提告是否意圖誣告，讓年僅4歲「何可恩」及使用臉書帳號的何爸爸吃官司、許是否和林有相同犯意、若林違法事實成立，應是檢指數罪併罰或是辯護人主張同一行為僅一罪。

檢辯雙方針對傳喚陳姓、何爸爸及何等證人在警詢時的證詞效力及調查必要性進行激烈的論辯，法官在確認相關證據清單後，將擇期針對本案的犯罪構成要件及調查順序進行下一步的審理。

幫「Lin bay好油」版主林裕紘傳送恐嚇訊息的前黨工許哲賓對起訴罪名全部否認。記者陳恩惠／攝影
幫「Lin bay好油」版主林裕紘傳送恐嚇訊息的前黨工許哲賓對起訴罪名全部否認。記者陳恩惠／攝影
「Lin bay好油」自導自演恐嚇案重新開準備庭，版主林裕紘針對檢方起訴行使偽造準私文書、未指定犯人而誣告及恐嚇危安罪嫌，僅認誣告，其餘否認。記者陳恩惠／攝影
「Lin bay好油」自導自演恐嚇案重新開準備庭，版主林裕紘針對檢方起訴行使偽造準私文書、未指定犯人而誣告及恐嚇危安罪嫌，僅認誣告，其餘否認。記者陳恩惠／攝影

林裕紘 恐嚇 法官 Linbay好油

相關新聞

情纏20年難斷…對決舊愛小三說 蕭大陸吐細節：分手半年才交往侯怡君

藝人蕭大陸與女星侯怡君結婚，蕭的前女友張金鳳上節目影射侯女為「小三」，侯提告，張女依誹謗罪起訴。台北地院今傳喚蕭、侯女出...

「Lin bay好油」自導自演恐嚇案開庭 版主只認1罪、傳訊友人全否認

農業粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘評論進口蛋政策飽受壓力，涉嫌自導自演恐嚇案引起社會高度關注，桃園地院今進行準備...

美濃大峽谷案偵結 高市環保局：回填混凝土塊、廢塑膠重罰300萬元

美濃大峽谷案今偵結，主嫌呂啓田、前市議員特助石麗君等12人，被依廢棄物清理法、組織犯罪條例起訴。高市環保局今指出，成功段...

林右昌時期8年民政處長涉貪遭押 林辦：驚訝但尊重司法

基隆市前市長林右昌任內的民政處長王榆森，任內疑接受張姓友人提供轎車代步涉貪遭收押，基隆政壇相當意外。王榆森當了林右昌時期...

基市府前民政處長王榆森涉貪羈押禁見 疑獲標案利益行賄父子交保

基隆檢方指控基隆市政府前民政處長王榆森，任內涉嫌接受張姓男子提供轎車，並由張的兒子當司機，張則因此取得標案，但王否認有不...

重金屬廢棄物堆工廠、出口東南亞 負責人被判罰款百萬

檢調會同環保單位在2023年間查獲新錏企業等多家公司，涉嫌未依法處理有害事業廢棄物直接存放工廠，甚至以粗氧化鋅名義出口到...

