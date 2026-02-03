美濃大峽谷案偵結 高市環保局：回填混凝土塊、廢塑膠重罰300萬元

美濃大峽谷案今偵結，主嫌呂啓田、前市議員特助石麗君等12人，被依廢棄物清理法、組織犯罪條例起訴。高市環保局今指出，成功段土地遭回填土方夾雜混凝土塊、磚塊、廢塑膠等廢棄物，犯行明確，已依廢清法裁處行為人各300萬元罰鍰，並要求清除復原。

美濃成功段土地遭不法集團回填廢棄物，高雄市政府去年主動展開稽查並移送司法偵辦。市府指出，稽查時發現該筆土地遭大量回填土方，夾雜混凝土塊、磚塊及廢塑膠等廢棄物，違規事證明確，已違反《廢棄物清理法》第36條規定，依法對行為人各裁處300萬元罰鍰，並限期清除、恢復原狀。

市府同時主動將案件移送地檢署偵辦，並提供相關事證與物證，感謝檢調單位迅速查辦，已將涉案人員偵結起訴，展現跨機關合作打擊環保犯罪的成效。

高市府強調，對於非法回填、破壞環境等行為絕不寬貸，並持續透過與中央建立的聯合稽查平台，加強監測與執法力道，全面嚇阻不法集團。

市府也呼籲相關業者切勿心存僥倖，任意棄置廢棄物；民眾若發現疑似汙染或非法回填情事，可撥打1999市民服務專線或07-7317600公害陳情專線通報，將立即派員查處，共同守護環境品質與市民健康。