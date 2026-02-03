快訊

高慧君家中突暈倒撞地！臉部3處骨折「記憶斷片」 1部位無法治

獨攀101一幕《吉米夜現場》主持人驚叫 霍諾德笑回看風景：實現兒時夢

美濃大峽谷案偵結 高市環保局：回填混凝土塊、廢塑膠重罰300萬元

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

美濃大峽谷案今偵結，主嫌呂啓田、前市議員特助石麗君等12人，被依廢棄物清理法、組織犯罪條例起訴。高市環保局今指出，成功段土地遭回填土方夾雜混凝土塊、磚塊、廢塑膠等廢棄物，犯行明確，已依廢清法裁處行為人各300萬元罰鍰，並要求清除復原。

美濃成功段土地遭不法集團回填廢棄物，高雄市政府去年主動展開稽查並移送司法偵辦。市府指出，稽查時發現該筆土地遭大量回填土方，夾雜混凝土塊、磚塊及廢塑膠等廢棄物，違規事證明確，已違反《廢棄物清理法》第36條規定，依法對行為人各裁處300萬元罰鍰，並限期清除、恢復原狀。

市府同時主動將案件移送地檢署偵辦，並提供相關事證與物證，感謝檢調單位迅速查辦，已將涉案人員偵結起訴，展現跨機關合作打擊環保犯罪的成效。

高市府強調，對於非法回填、破壞環境等行為絕不寬貸，並持續透過與中央建立的聯合稽查平台，加強監測與執法力道，全面嚇阻不法集團。

市府也呼籲相關業者切勿心存僥倖，任意棄置廢棄物；民眾若發現疑似汙染或非法回填情事，可撥打1999市民服務專線或07-7317600公害陳情專線通報，將立即派員查處，共同守護環境品質與市民健康。

檢調追查高雄美濃大峽谷案今天偵結，主嫌主嫌呂啓田、前市議員特助石麗君等12人遭起訴。聯合報系資料照／記者石秀華攝影
檢調追查高雄美濃大峽谷案今天偵結，主嫌主嫌呂啓田、前市議員特助石麗君等12人遭起訴。聯合報系資料照／記者石秀華攝影

廢棄物 美濃大峽谷 成功

延伸閱讀

美濃大峽谷案外案！綠轟柯志恩不適任 藍回嗆別忘了攔轎阿嬤

美濃大峽谷案不法集團遭起訴 高市府：感謝檢調速查嚴辦

影／重回「美濃大峽谷」 石麗君農地附近至少4天坑尚未回填

清潔隊駕駛將工會長官退群7次遭解雇…法院判不合法 北市環保局回應

相關新聞

情纏20年難斷…對決舊愛小三說 蕭大陸吐細節：分手半年才交往侯怡君

藝人蕭大陸與女星侯怡君結婚，蕭的前女友張金鳳上節目影射侯女為「小三」，侯提告，張女依誹謗罪起訴。台北地院今傳喚蕭、侯女出...

美濃大峽谷案偵結 高市環保局：回填混凝土塊、廢塑膠重罰300萬元

美濃大峽谷案今偵結，主嫌呂啓田、前市議員特助石麗君等12人，被依廢棄物清理法、組織犯罪條例起訴。高市環保局今指出，成功段...

林右昌時期8年民政處長涉貪遭押 林辦：驚訝但尊重司法

基隆市前市長林右昌任內的民政處長王榆森，任內疑接受張姓友人提供轎車代步涉貪遭收押，基隆政壇相當意外。王榆森當了林右昌時期...

基市府前民政處長王榆森涉貪羈押禁見 疑獲標案利益行賄父子交保

基隆檢方指控基隆市政府前民政處長王榆森，任內涉嫌接受張姓男子提供轎車，並由張的兒子當司機，張則因此取得標案，但王否認有不...

重金屬廢棄物堆工廠、出口東南亞 負責人被判罰款百萬

檢調會同環保單位在2023年間查獲新錏企業等多家公司，涉嫌未依法處理有害事業廢棄物直接存放工廠，甚至以粗氧化鋅名義出口到...

遭控金主供車代步 基市府前民政處長堅不認罪仍遭羈押禁見

基隆市前市長林右昌任內的民政處長王榆森，任內疑接受張姓友人提供轎車上下班代步，還由友人的兒子當司機。檢方偵訊時，王否認有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。