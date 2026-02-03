快訊

高慧君家中突暈倒撞地！臉部3處骨折「記憶斷片」 1部位無法治

獨攀101一幕《吉米夜現場》主持人驚叫 霍諾德笑回看風景：實現兒時夢

聽新聞
0:00 / 0:00

林右昌時期8年民政處長涉貪遭押 林辦：驚訝但尊重司法

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市前市長<a href='/search/tagging/2/林右昌' rel='林右昌' data-rel='/2/103426' class='tag'><strong>林右昌</strong></a>任內的民政處長王榆森，任內疑接受張姓友人提供轎車代步涉貪遭收押。聯合報系資料照／記者游明煌攝影
基隆市前市長林右昌任內的民政處長王榆森，任內疑接受張姓友人提供轎車代步涉貪遭收押。聯合報系資料照／記者游明煌攝影

基隆市前市長林右昌任內的民政處長王榆森，任內疑接受張姓友人提供轎車代步涉貪遭收押，基隆政壇相當意外。王榆森當了林右昌時期8年的民政處長，一度布局想選立委，卸任後曾參選民進黨基隆市黨部主委落敗。林右昌辦公室表示，非常驚訝，尊重司法調查。

檢察官複訊時，王否認有不法行為。檢方依事證認定王涉犯貪汙治罪條例「對於職務上之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益」，並有串、滅證行為，向基隆地方法院聲請羈押。

林右昌2014年當選基隆市長，任命王榆森擔任首任民政處長，王榆森經營政壇相當用心，也經營基層深入，民政系統相當熟稔，一度布局要選立委，但後來民進黨還是提名蔡適應獲得連任。

林右昌8年任期結束後，到內政部長任職時，王榆森也跟著到內政部擔任專門委員，但已離開內政部多時。

林右昌卸任後，2024年民主進步黨基隆市黨部第19屆主委改選，王榆森登記參選，與前立委蔡適應服務處主任林明智角逐，主委選舉成為同屬正國會的林右昌、蔡適應的「人馬之爭」，但最後由林明智勝出，王榆森落敗。

林右昌辦公室對王榆森涉貪收押表示，聽到訊息感到非常驚訝。此案已進入司法程序，尊重司法調查，希望毋枉毋縱，盡早釐清真相。

林右昌 蔡適應

延伸閱讀

基市府前民政處長王榆森涉貪羈押禁見 疑獲標案利益行賄父子交保

遭控金主供車代步 基市府前民政處長堅不認罪仍遭羈押禁見

綠控汙水接管率不如林右昌時代 基隆市府澄清3年增6%優於前朝

基隆汙水道攻防…綠：市府說法矛盾 藍：不要為批評而批評

相關新聞

情纏20年難斷…對決舊愛小三說 蕭大陸吐細節：分手半年才交往侯怡君

藝人蕭大陸與女星侯怡君結婚，蕭的前女友張金鳳上節目影射侯女為「小三」，侯提告，張女依誹謗罪起訴。台北地院今傳喚蕭、侯女出...

美濃大峽谷案偵結 高市環保局：回填混凝土塊、廢塑膠重罰300萬元

美濃大峽谷案今偵結，主嫌呂啓田、前市議員特助石麗君等12人，被依廢棄物清理法、組織犯罪條例起訴。高市環保局今指出，成功段...

林右昌時期8年民政處長涉貪遭押 林辦：驚訝但尊重司法

基隆市前市長林右昌任內的民政處長王榆森，任內疑接受張姓友人提供轎車代步涉貪遭收押，基隆政壇相當意外。王榆森當了林右昌時期...

基市府前民政處長王榆森涉貪羈押禁見 疑獲標案利益行賄父子交保

基隆檢方指控基隆市政府前民政處長王榆森，任內涉嫌接受張姓男子提供轎車，並由張的兒子當司機，張則因此取得標案，但王否認有不...

重金屬廢棄物堆工廠、出口東南亞 負責人被判罰款百萬

檢調會同環保單位在2023年間查獲新錏企業等多家公司，涉嫌未依法處理有害事業廢棄物直接存放工廠，甚至以粗氧化鋅名義出口到...

遭控金主供車代步 基市府前民政處長堅不認罪仍遭羈押禁見

基隆市前市長林右昌任內的民政處長王榆森，任內疑接受張姓友人提供轎車上下班代步，還由友人的兒子當司機。檢方偵訊時，王否認有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。