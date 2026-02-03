林右昌時期8年民政處長涉貪遭押 林辦：驚訝但尊重司法

基隆市前市長林右昌任內的民政處長王榆森，任內疑接受張姓友人提供轎車代步涉貪遭收押。聯合報系資料照／記者游明煌攝影

基隆市前市長林右昌任內的民政處長王榆森，任內疑接受張姓友人提供轎車代步涉貪遭收押，基隆政壇相當意外。王榆森當了林右昌時期8年的民政處長，一度布局想選立委，卸任後曾參選民進黨基隆市黨部主委落敗。林右昌辦公室表示，非常驚訝，尊重司法調查。

檢察官複訊時，王否認有不法行為。檢方依事證認定王涉犯貪汙治罪條例「對於職務上之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益」，並有串、滅證行為，向基隆地方法院聲請羈押。

林右昌2014年當選基隆市長，任命王榆森擔任首任民政處長，王榆森經營政壇相當用心，也經營基層深入，民政系統相當熟稔，一度布局要選立委，但後來民進黨還是提名蔡適應獲得連任。

林右昌8年任期結束後，到內政部長任職時，王榆森也跟著到內政部擔任專門委員，但已離開內政部多時。

林右昌卸任後，2024年民主進步黨基隆市黨部第19屆主委改選，王榆森登記參選，與前立委蔡適應服務處主任林明智角逐，主委選舉成為同屬正國會的林右昌、蔡適應的「人馬之爭」，但最後由林明智勝出，王榆森落敗。

林右昌辦公室對王榆森涉貪收押表示，聽到訊息感到非常驚訝。此案已進入司法程序，尊重司法調查，希望毋枉毋縱，盡早釐清真相。