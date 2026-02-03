基市府前民政處長王榆森涉貪羈押禁見 疑獲標案利益行賄父子交保

曾經擔任基隆市民政處長的王榆森，被控任內涉嫌接受張姓友人提供轎車代步，王否認有不法行為。檢方偵訊後聲押，基隆地院今天審理後，裁定羈押禁見。聯合報系資料照

基隆檢方指控基隆市政府前民政處長王榆森，任內涉嫌接受張姓男子提供轎車，並由張的兒子當司機，張則因此取得標案，但王否認有不法行為。檢方指王涉嫌收賄聲押，法官今天審理後裁准。檢方另名張姓父子分以20萬元、5萬元交保。

林右昌2014年當選基隆市長，任命王榆森擔任民政處長，後來轉任府內其他要職。林右昌8年任滿，出任內政部長時，王榆森出任內政部任職，擔任專員，林右昌卸任部長時，王榆森同進退。。

調查局接獲檢舉，王榆森擔任基市府民政處長期間，接受張男提供轎車，做為下班後公務「跑攤」及私人行程的代步工具，並由張的兒子擔任司機。王榆森卸任後，仍持續使用這輛車。

調查局掌握部分事證後，報請基隆地檢署指揮偵辦。檢調昨天發動搜索，前往王榆森住處等地點搜索，並將王帶回調查，製作筆錄後送辦。

檢察官複訊時，王否認有不法行為。檢方依事證認定王涉犯貪汙治罪條例「對於職務上之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益」，並有串、滅證行為，向基隆地方法院聲請羈押。張姓父子涉嫌行賄，藉以取得標案等利益，檢方偵訊後，分命20萬元、5萬元交保

基隆地方法院今天召羈開押庭，法官審理後，指依檢察官提出的相關事證，王榆森犯罪嫌疑重大，所犯之罪是最輕本刑5年以上重罪，有相當理由認為有勾串共犯或證人之虞，非予羈押顯難進行追訴，裁定羈押，並禁止接見通信及禁止收授物件。