遭控金主供車代步 基市府前民政處長堅不認罪仍遭羈押禁見

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市前市長林右昌任內的民政處長王榆森，任內疑接受張姓友人提供轎車上下班代步，還由友人的兒子當司機。檢方偵訊時，王否認有不法行為。檢方以涉嫌收賄及有串滅證情事聲押，法院今天審理後，裁定羈押禁見。

林右昌2014年當選基隆市長，任命王榆森擔任首任民政處長。林右昌8年任滿，出任內政部長時，王榆森也跟著到內政部任職，擔任專員。

調查局接獲檢舉，王榆森擔任基市府民政處長期間，與想市府高層經營良好關係的張姓金主有往來，並接受對方提供日本品牌轎車，做為下班後公務「跑攤」及私人行程的代步工具。王榆森卸任後，仍持續使用這輛車。

調查局掌握部分事證後，報請基隆地檢署指揮偵辦。檢調昨天發動搜索，前往王榆森住處等地點搜索，並將王帶回調查，製作筆錄後送辦。

檢察官複訊時，王否認有不法行為。檢方依事證認定王涉犯貪汙治罪條例「對於職務上之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益」，並有串、滅證行為，向基隆地方法院聲請羈押。

法官審理後，指依檢察官提出的相關事證，王榆森犯罪嫌疑重大，所犯之罪是最輕本刑5年以上重罪，有相當理由認為有勾串共犯或證人之虞，非予羈押顯難進行追訴，裁定羈押，並禁止接見通信及禁止收授物件。

曾經擔任基隆市民政處長的王榆森，被控任內涉嫌接受張姓友人提供轎車代步，王否認有不法行為。檢方偵訊後聲押，基隆地院今天審理後，裁定羈押禁見。聯合報系資料照
