情纏20年難斷…對決舊愛小三說 蕭大陸吐細節：分手半年才交往侯怡君

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

藝人蕭大陸與女星侯怡君結婚，蕭的前女友張金鳳上節目影射侯女為「小三」，侯提告，張女依誹謗罪起訴。台北地院今傳喚蕭、侯女出作證，侯女稱，她確認蕭與張女分手才和蕭交往，張女批蕭說謊，指蕭連交往的時間都搞不清。

蕭大陸作證說，他和侯怡君是在拍攝「九龍傳說」期間認識，2人在拍攝接近尾聲時才正式交往，他與張金鳳在一起已經是20多年前的事，兩任戀情並沒有重疊。

蕭大陸說，張金鳳常常懷疑他在外面有女人，不僅找徵信社偷拍，還曾打電話來責備，導致他不敢帶張女去戲場或出外景，張女即以此指控他對感情不忠實。

蕭大陸表示，張金鳳曾在電話中說「叫侯怡君不要打電話給我」，但他無能為力「就算男女朋友也要對自己的言行負責」；蕭說，他告訴張女如果覺得侯怡君有冒犯，就去提告。

法官審問蕭大陸詢問對於「分手」定義為何？蕭表示，他心很軟，一直都沒有把張女趕出家，讓女方還是能夠自由進出家中，可能張女覺得2人仍在交往中；蕭告訴法官，從前任結束到與後任交往，相隔至少半年以上。

侯怡君證稱，她與蕭大陸還未交往前，蕭只有在前往拍攝地點時會順道載她，除此之外無其他互動，後來確認蕭與張女已分手，才與蕭進一步交往。

侯怡君還表示，她曾在片場聽到張金鳳打電話給蕭大陸，蕭接電話時明顯不悅，嘴上說著一些想分手但分不掉的內容等。

對於蕭大陸證詞，張金鳳表示，蕭大陸全在說謊，蕭在交往前每周都拿花追求，拍戲時侯怡君還會叫她「大嫂」，蕭一下稱交往7年，一下又對媒體說是12年，酸蕭「交往時間這個數字有那麼難記嗎？」

蕭大陸、侯怡君2021年結婚，蕭的前女友張金鳳上談話性節目指控侯女為「小三」，侯提告誹謗罪，檢察官偵辦認定張女所言純屬私德問題，起訴張金鳳。

侯怡君與蕭大陸今天出庭作證。記者王聖藜／攝影
侯怡君與蕭大陸今天出庭作證。記者王聖藜／攝影
侯怡君與蕭大陸今天出庭作證。記者王聖藜／攝影
侯怡君與蕭大陸今天出庭作證。記者王聖藜／攝影

分手 前女友 提告 侯怡君

相關新聞

對決舊愛「小三說」！蕭大陸作證：分手半年才和侯怡君交往

藝人蕭大陸與女星侯怡君結婚，蕭的前女友張金鳳上節目影射侯女為「小三」，侯提告，張女依誹謗罪起訴。台北地院今傳喚蕭、侯女出...

檢察官林俊言個案評鑑不成立 沈慶京批輕放：檢察體系的集體墮落

新北地檢署主任檢察官林俊言在台北地檢署期間偵辦京華城案，遭威京集團主席沈慶京指控不正訊問，請求個案評鑑，檢察官評鑑委會決...

影／重回「美濃大峽谷」 石麗君農地附近至少4天坑尚未回填

高雄去年8月爆發「美濃大峽谷」農地盜採砂石案，不法集團鎖定農地盜採砂石後回填廢棄物。橋頭地檢署依廢清法起訴市議員前特助石...

南方澳大橋斷裂 亞新工程判賠港務公司547萬

宜蘭縣南方澳大橋於108年斷裂，6名漁工喪命。負責管理養護的台灣港務公司向設計監造亞新工程求償，士林地院認定亞新工程過失...

被控裝憂鬱症詐保5570萬羈押121天 母女無罪確定獲刑事補償96萬

花蓮原住民張姓婦人一家8口被控佯裝精神疾病申請住院，向8家保險公司詐領5570萬元，8人判決無罪確定；張婦與她的楊姓女兒...

美濃大峽谷不法所得估逾2.4億 環境部：一條龍式違法產業鏈

高雄美濃地區營建廢棄物非法回填案震驚社會，經檢警調環查緝平台查獲高雄市4家運輸公司所屬車輛，載運營建工地產出的廢土及未經...

