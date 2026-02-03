將工會幹部退群7次遭解僱 清潔員告贏北市環保局

快訊

中央社／ 台北3日電

北市董姓清潔隊員因7度將工會幹部退出群組等行為，被環保局認定重大侮辱涉及霸凌而解僱。北院認為，難以認定董的行為屬重大侮辱，解僱不符最後手段性原則，判決僱傭關係存在。

對於是否上訴及未來針對職場霸凌事件處理方式會否調整，台北市環境保護局表示，尊重法官判決，將等收到判決書後視理由決定。

根據台北地方法院判決，董姓清潔隊員提起確認僱傭關係存在訴訟主張，他於民國113年10月28日下班途中發生車禍，向環保局申請公傷假、補償、請求工會協助均未果，同年11月16日在工作群組標註擔任工會副理事長的王姓清潔隊員詢問。

董姓清潔隊員表示，因未獲積極回應，因此於113年11月、12月在工作群組發文「小的我也是工會會員，在下班途中腳受傷請問可以受到工會關心一下我死了沒」等語。

根據判決，王姓清潔隊員將董姓清潔隊員退出群組，董隨後被同事重新拉回群組；董則於114年1月20日至3月7日間，7度將王姓清潔隊員退群，環保局同年6月3日以「對工作人員有重大侮辱行為涉及職場霸凌，使同仁心生畏懼，違反規定情節重大」為由，解僱董姓清潔隊員。

北院認為，董姓清潔隊員縱使用字遣詞稍微尖酸刻薄，但未使用偏激不堪的語句，也沒有謾罵，難認對王姓清潔隊員構成「重大侮辱」；另因王姓清潔隊員先將董退群，董受刺激才陸續將王退群7次，也難認是重大侮辱行為。

判決指出，董和王分屬晚班、早班駕駛，縱使兩人不睦，也難認情節已達重大、損及環保局經營及維護秩序，董的行為未達嚴重影響勞動契約存在的程度。

北院認為，環保局可先以告誡或處分方式，促使董改善或避免再犯。環保局懲罰性解僱董不符合最後手段原則，1月30日判決確認兩造間僱傭關係存在，環保局應給付薪資、提繳勞退金，若在判決確定後一個月內未回復董的職位，應付董50萬元。

