檢察官林俊言個案評鑑不成立 沈慶京批輕放：檢察體系的集體墮落

新北地檢署主任檢察官林俊言在台北地檢署期間偵辦京華城案，遭威京集團主席沈慶京指控不正訊問，請求個案評鑑，檢察官評鑑委會決議移請新北地檢署為適當處分。沈慶京今發聲明表示，檢評會不敢直接決議移付懲戒，顯然是輕輕放下，令人遺憾。

沈慶京表示，檢評會決議書詳實記錄林俊言違法偵辦的事實，證實檢察官濫權與檢察體系的墮落，更直接證明偵辦京華城案的檢察官如何以違法手段，試圖編造政治劇本，並在違法事證確鑿後，依然獲得檢察制度的包庇與升遷。

沈慶京表示，他一生講話算話、守信用，這是他的立身之本，林俊言檢察官曾在偵訊中自承看過他的自傳「突圍」，深知誠信對他而言重於生命，然而，林正是利用這份誠信，試圖對他進行利誘與恐嚇，逼我作出違背良心的事。

沈表示，林俊言明知他一再說明柯文哲並未提出任何條件，他也從未行賄，但林俊言要的不是事實，而是符合他政治預設的劇本。

沈慶京表示，在北檢和林俊言的操作下，司法權力已淪為摧毀經濟的重錘，鼎越開發作為一家公開發行公司的子公司，具備獨立法人人格，即便檢方對他個人有所質疑，根據憲法上的比例原則，也不應無端扣押鼎越公司名下的京華廣場土地。

沈表示，當初扣押土地的關鍵理由是基於前董事長朱亞虎的證詞，但朱亞虎早已解任，且其涉及案情的陳述已被推翻，林俊言明知證據薄弱，卻仍執意扣押，導致銀行團因司法壓力而抽銀根，進而引發公司瀕臨解散。

沈慶京還說，提拔他的法務部長有義務向公眾說明，這份「功勞」是否建立在踐踏人權與破壞法治之上？還是執行政治任務的「酬傭」？