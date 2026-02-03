快訊

淡水傍晚嚴重事故！休旅車撞機車釀連環車禍 騎士噴飛摔落水溝命危

獨／康熙來了！小S主持大S追思會玩地獄哏 虧蔡康永「要立雕像嗎」

聽新聞
0:00 / 0:00

檢察官林俊言個案評鑑不成立 沈慶京批輕放：檢察體系的集體墮落

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新北地檢署主任檢察官林俊言在台北地檢署期間偵辦京華城案，遭威京集團主席沈慶京指控不正訊問，請求個案評鑑，檢察官評鑑委會決議移請新北地檢署為適當處分。沈慶京今發聲明表示，檢評會不敢直接決議移付懲戒，顯然是輕輕放下，令人遺憾。

沈慶京表示，檢評會決議書詳實記錄林俊言違法偵辦的事實，證實檢察官濫權與檢察體系的墮落，更直接證明偵辦京華城案的檢察官如何以違法手段，試圖編造政治劇本，並在違法事證確鑿後，依然獲得檢察制度的包庇與升遷。

沈慶京表示，他一生講話算話、守信用，這是他的立身之本，林俊言檢察官曾在偵訊中自承看過他的自傳「突圍」，深知誠信對他而言重於生命，然而，林正是利用這份誠信，試圖對他進行利誘與恐嚇，逼我作出違背良心的事。

沈表示，林俊言明知他一再說明柯文哲並未提出任何條件，他也從未行賄，但林俊言要的不是事實，而是符合他政治預設的劇本。

沈慶京表示，在北檢和林俊言的操作下，司法權力已淪為摧毀經濟的重錘，鼎越開發作為一家公開發行公司的子公司，具備獨立法人人格，即便檢方對他個人有所質疑，根據憲法上的比例原則，也不應無端扣押鼎越公司名下的京華廣場土地。

沈表示，當初扣押土地的關鍵理由是基於前董事長朱亞虎的證詞，但朱亞虎早已解任，且其涉及案情的陳述已被推翻，林俊言明知證據薄弱，卻仍執意扣押，導致銀行團因司法壓力而抽銀根，進而引發公司瀕臨解散。

沈慶京還說，提拔他的法務部長有義務向公眾說明，這份「功勞」是否建立在踐踏人權與破壞法治之上？還是執行政治任務的「酬傭」？

沈說，檢評會的決議雖證明了林俊言的行為不當，但其輕放的態度，卻構成檢察體系的集體墮落，他要呼籲法院審慎檢視本案偵查程序的合法性，凡是透過不正訊問、排除律師、威脅利誘所得之證詞，均應不得作為證據。

威京集團主席沈慶京。聯合報系資料照
威京集團主席沈慶京。聯合報系資料照
新北地檢署主任檢察官林俊言（中）於北檢期間偵辦京華城案，遭威京集團主席沈慶京指控不當訊問及外洩偵訊內容等，檢評會決議移請新北檢為適當處分。聯合報系資料照
新北地檢署主任檢察官林俊言（中）於北檢期間偵辦京華城案，遭威京集團主席沈慶京指控不當訊問及外洩偵訊內容等，檢評會決議移請新北檢為適當處分。聯合報系資料照

沈慶京 檢察官 鼎越 京華城 朱亞虎

延伸閱讀

檢評會認林俊言偵辦京華城案行為不當 新北檢：未收到公文

沈慶京請求評鑑林俊言不成立 檢評會：移請新北檢適當處分

柯文哲曾爆粗口、丟水瓶…檢斥「犯後態度不佳」 建請法院判刑28年6月

京華城案辯論終結！法院定3月26日宣判日 審判長要求「柯文哲必須到庭」

相關新聞

檢察官林俊言個案評鑑不成立 沈慶京批輕放：檢察體系的集體墮落

新北地檢署主任檢察官林俊言在台北地檢署期間偵辦京華城案，遭威京集團主席沈慶京指控不正訊問，請求個案評鑑，檢察官評鑑委會決...

影／重回「美濃大峽谷」 石麗君農地附近至少4天坑尚未回填

高雄去年8月爆發「美濃大峽谷」農地盜採砂石案，不法集團鎖定農地盜採砂石後回填廢棄物。橋頭地檢署依廢清法起訴市議員前特助石...

南方澳大橋斷裂 亞新工程判賠港務公司547萬

宜蘭縣南方澳大橋於108年斷裂，6名漁工喪命。負責管理養護的台灣港務公司向設計監造亞新工程求償，士林地院認定亞新工程過失...

被控裝憂鬱症詐保5570萬羈押121天 母女無罪確定獲刑事補償96萬

花蓮原住民張姓婦人一家8口被控佯裝精神疾病申請住院，向8家保險公司詐領5570萬元，8人判決無罪確定；張婦與她的楊姓女兒...

美濃大峽谷不法所得估逾2.4億 環境部：一條龍式違法產業鏈

高雄美濃地區營建廢棄物非法回填案震驚社會，經檢警調環查緝平台查獲高雄市4家運輸公司所屬車輛，載運營建工地產出的廢土及未經...

石木欽和富商不當飲宴要吐412萬退休金 他想釋憲遭裁定不受理

前公務員懲戒委員會委員長石木欽因捲入富商翁茂鍾案，被判撤職並停止任用1年確定；銓敘部、司法院等單位審定應減少6成退休金，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。