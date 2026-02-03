影／重回「美濃大峽谷」 石麗君農地附近至少4天坑尚未回填

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄去年8月爆發「美濃大峽谷農地盜採砂石案，不法集團鎖定農地盜採砂石後回填廢棄物。橋頭地檢署依廢清法起訴市議員前特助石麗君等人，記者今天重回美濃成功段470、470之1兩處農地，坑洞回填營建混合物後地力貧瘠、僅長出雜草，鄰近區域至少4處天坑尚未回填。

農民搖頭嘆息說，農地回填廢棄物非正途，案情釐清後應該盡早清除廢棄物，快點讓農地恢復農用。

石麗君去年9月被羈押至今尚未獲釋，歷經4個多月偵辦，橋檢依廢清法等罪嫌起訴石麗君等12人。檢警調查，石麗君會同呂啟田自2017年10月起承租多筆農地開挖砂石且以廢棄物回填。2024年6月間，石取得成功段第470號、470-1號土地農地所有權後，與王國正簽訂假租約掩護查緝。

橋頭地檢署檢察長張春暉去年9月率隊會勘石麗君持有農地，當時農地採砂後遺留的巨大坑洞已經回填不明土方，檢警會同環保局開挖農地釐清回填物成分。環保局挖掘四處抽驗回填物，發現廢鋼筋、廢磚、混凝土及廢電線等營建混合廢棄物夾雜在土層中。

今天下午記者重回石麗君非法盜砂農地，農地四周已被柵欄圍住，土方裸露長出雜草，鄰近農民聽聞地主已經遭起訴，紛停車關心案情。

農民七嘴八舌說，石麗君持有的農地以前栽種玉米及番茄，後來聽說賣給別人後挖取砂石，吉洋里鄰近區塊至少還有4處天坑尚未回填，這些非法回填廢棄物應該趕快清走，無論是種野蓮或玉米，就是要讓農地趕快恢復農用。

除檢方偵辦中的成功段470、471地號，成功段1045、1047、1052地號兩處大峽谷外，另外在成功段307號等3處巨大天坑仍遺留15公尺至20公尺仍未處理，坑洞內明顯可見磚塊、磁磚、水泥塊等營建混合物。

美濃成功段遺留多處巨大採砂坑洞尚未回填，此處農地已經被回填大量營建混合物，底部還有一輛挖土機因故障無法運走。記者徐白櫻／攝影
盜砂集團成員石麗君遭起訴，李姓農民經過被圍籬阻隔的農地時停車關切案情，他看著農地搖頭嘆息說，農地還是應該要農用，不能回填廢棄物。記者劉學聖／攝影
美濃大峽谷盜砂成員之一的石麗君持有成功段470號、470-1號兩筆農地，去年檢警介入調查時，農地坑洞已經被回填不明土方，目前農地已無坑洞，土地貧瘠長出雜草。記者劉學聖／攝影
美濃成功段多處農地遭不法集團鎖定，仍遺留多處巨大採砂坑洞尚未回填。記者劉學聖／攝影
美濃成功段1045、1047、1052三地號農地目前仍遺留巨大坑洞，下雨後積水變成人工湖。記者劉學聖／攝影
