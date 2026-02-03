影／重回「美濃大峽谷」 石麗君農地附近至少4天坑尚未回填

高雄去年8月爆發「美濃大峽谷」農地盜採砂石案，不法集團鎖定農地盜採砂石後回填廢棄物。橋頭地檢署依廢清法起訴市議員前特助石麗君等人，記者今天重回美濃成功段470、470之1兩處農地，坑洞回填營建混合物後地力貧瘠、僅長出雜草，鄰近區域至少4處天坑尚未回填。

農民搖頭嘆息說，農地回填廢棄物非正途，案情釐清後應該盡早清除廢棄物，快點讓農地恢復農用。

石麗君去年9月被羈押至今尚未獲釋，歷經4個多月偵辦，橋檢依廢清法等罪嫌起訴石麗君等12人。檢警調查，石麗君會同呂啟田自2017年10月起承租多筆農地開挖砂石且以廢棄物回填。2024年6月間，石取得成功段第470號、470-1號土地農地所有權後，與王國正簽訂假租約掩護查緝。

橋頭地檢署檢察長張春暉去年9月率隊會勘石麗君持有農地，當時農地採砂後遺留的巨大坑洞已經回填不明土方，檢警會同環保局開挖農地釐清回填物成分。環保局挖掘四處抽驗回填物，發現廢鋼筋、廢磚、混凝土及廢電線等營建混合廢棄物夾雜在土層中。

今天下午記者重回石麗君非法盜砂農地，農地四周已被柵欄圍住，土方裸露長出雜草，鄰近農民聽聞地主已經遭起訴，紛停車關心案情。

農民七嘴八舌說，石麗君持有的農地以前栽種玉米及番茄，後來聽說賣給別人後挖取砂石，吉洋里鄰近區塊至少還有4處天坑尚未回填，這些非法回填廢棄物應該趕快清走，無論是種野蓮或玉米，就是要讓農地趕快恢復農用。