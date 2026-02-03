快訊

「祢回來了嗎？」袁惟仁離世 陸元琪吐心聲：什麼因果讓我們走成這樣

李貞秀稱放棄陸籍被拒 內政部再函文立院：遭拒絕受理應有佐證證明

黃鐙輝賣1千初台積電買房被笑傻？施昇輝舉例力挺：完成心願才是目的

南方澳大橋斷裂 亞新工程判賠港務公司547萬

中央社／ 台北3日電

宜蘭縣<a href='/search/tagging/2/南方澳大橋' rel='南方澳大橋' data-rel='/2/149808' class='tag'><strong>南方澳大橋</strong></a>於2019年斷裂，6名漁工喪命。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
宜蘭縣南方澳大橋於2019年斷裂，6名漁工喪命。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

宜蘭縣南方澳大橋於108年斷裂，6名漁工喪命。負責管理養護的台灣港務公司向設計監造亞新工程求償，士林地院認定亞新工程過失比例30%，應給付港務公司4547萬餘元。可上訴。

南方澳大橋於民國108年10月1日上午因吊索及錨頭嚴重鏽蝕，中油油罐車行經該橋時，橋面發生斷裂崩塌，橋體包括橋面板、橋拱等向下墜落到航道內，油罐車隨之墜落起火燃燒，造成油罐車司機受傷，墜落的橋面壓毀停靠橋下的3艘漁船，造成6名漁工死亡、9人受傷，另有3名搶救人員受傷。

根據士林地方法院判決書，台灣港務股份有限公司認為，因亞新工程設計缺失及監造不實導致事故，造成港務公司為了善後而支出必要費用新台幣2億5238萬1184元，以及先行墊付賠償金合計3億7306萬6314元；港務公司也因此商譽及信用受損，受到非財產上損害1000萬元，提起民事訴訟，要求亞新工程賠償損失。

亞新工程主張，亞新工程對南方澳大橋的設計無任何疏失，未違反按圖監造南方澳大橋施工的義務。港務公司違反定期檢測、維護南方澳大橋的義務，並放任或未注意承包商破壞南方澳大橋的防水設施及結構安全，應對事故負全責。

亞新工程表示，港務公司是本件損害賠償債務的債務人，依法不得將相關費用轉嫁給亞新工程負擔。另外，亞新工程並無故意或過失行為侵害港務公司的商譽及信用。

士林地方法院審理後，認為兩造就南方澳大橋事故的發生均有過失，亞新工程就南方澳大橋吊索HDPE套管與錨碇機構相接處防水裝置的設計有疏失，以及開口向上的錨碇機構並未有洩水孔或導水功能的設計。

士院表示，港務公司是南方澳大橋法定及契約規定管理養護單位，但就橋梁定期檢查制度未執行到位，相關橋梁檢測、評估作業多年無法有效依約落實，也違反其對南方澳大橋使用人的注意義務。

士院認為，南方澳大橋建造完成後的養護未落實是事故的主因，南方澳大橋建造之初的設計及監造過失則為事故的次因。綜合考量亞新工程違反注意義務情節、程度，以及造成事故原因力的強弱，過失比例為30%。

士院審理後，認定港務公司的損害金額合計為1億5159萬5144元，亞新工程應負擔30%過失責任，判決亞新工程應給付港務公司4547萬8543元。港務公司其他求償無理由，判決駁回。全案於1月26日宣判，近日公開判決書。可上訴。

南方澳大橋 設計

延伸閱讀

曾受颱風豪雨破壞…台東大坡池改善工程 陳瑩、莊瑞雄協助爭取經費

嘉義朴子地政事務所新建工程動土 斥2.6億元預計2028年完工

中原大學新設「半導體學士」 整合理工強項及產學資源

高雄捷運黃線遭質疑砍伐市區林蔭大道 捷運局：已有完善移植計畫

相關新聞

南方澳大橋斷裂 亞新工程判賠港務公司547萬

宜蘭縣南方澳大橋於108年斷裂，6名漁工喪命。負責管理養護的台灣港務公司向設計監造亞新工程求償，士林地院認定亞新工程過失...

被控裝憂鬱症詐保5570萬羈押121天 母女無罪確定獲刑事補償96萬

花蓮原住民張姓婦人一家8口被控佯裝精神疾病申請住院，向8家保險公司詐領5570萬元，8人判決無罪確定；張婦與她的楊姓女兒...

美濃大峽谷不法所得估逾2.4億 環境部：一條龍式違法產業鏈

高雄美濃地區營建廢棄物非法回填案震驚社會，經檢警調環查緝平台查獲高雄市4家運輸公司所屬車輛，載運營建工地產出的廢土及未經...

石木欽和富商不當飲宴要吐412萬退休金 他想釋憲遭裁定不受理

前公務員懲戒委員會委員長石木欽因捲入富商翁茂鍾案，被判撤職並停止任用1年確定；銓敘部、司法院等單位審定應減少6成退休金，...

太子集團不法利得拍賣 愛馬仕包84萬、6雙經典JORDAN球鞋只要1萬多

法務部行政執行署士林分署受台北地檢署囑託，今早舉辦太子集團涉詐案精品拍賣會，吸引逾50名民眾競拍，將檢方查扣的二手名牌包...

殺流浪貓扒皮、獵石虎當野味 涉案越南移工一審判刑8年2月

越南籍范姓、潘姓移工涉違法宰殺流浪貓後扒皮、持獵槍獵殺保育類石虎後，以1500元、3000元價格販售，檢警去年6月間搜索...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。