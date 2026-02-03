被控裝憂鬱症詐保5570萬羈押121天 母女無罪確定獲刑事補償96萬

花蓮原住民張姓婦人一家8口被控佯裝精神疾病申請住院，向8家保險公司詐領5570萬元，8人判決無罪確定；張婦與她的楊姓女兒被羈押121天，聲請刑事補償，台北地院審議，決定依每日補償4000元計算，補償母女各48萬4000元合計96萬8000元。可覆審。

檢方指控，張婦與丈夫、女兒、二姊、三姊和2名姊夫、小姑共8人2008年至2018年間先後佯裝精神疾病到全台11家醫院身心科求診，謊稱長期失業、失眠、幻聽、有輕生及殺人的念頭，使醫師誤判身心出狀況而安排住院。

檢方指張婦等住院期間，天天請假外出，跑去吃麥當勞、洗頭髮、喝酒、唱卡拉OK、遊鯉魚潭，再向台灣人壽等8家保險公司詐領每日5000至1萬元的住院醫療理賠金，共詐領5570餘萬元，依詐欺罪起訴他們。

一、二審認定，8人都是經精神科醫師專業診斷後安排住院，有社工、心理師、職能治療師參與評鑑，不能僅憑檢舉人的懷疑即入人於罪，判決張婦等8人無罪，高檢署未上訴，2023年12月全案無罪確定。

張婦和她的楊姓女兒偵查期間被羈押121天，母女聲請刑事補償，主張2人確實罹患精神疾病，聲請以法定最高補償日額5000元計算補償金。

台北地院刑事補償審查委員會審議認為，當初法院是依偵查證據裁定羈押、駁回抗告，尚無違法或不當，不過，張婦母女獲判無罪確定，屬請求有據，考量張婦為臨時工、楊女從事餐飲業，以每日補償4000元為宜，決定補償母女各48萬4000元、共計96萬8000元。

