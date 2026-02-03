快訊

「祢回來了嗎？」袁惟仁離世 陸元琪吐心聲：什麼因果讓我們走成這樣

李貞秀稱放棄陸籍被拒 內政部再函文立院：遭拒絕受理應有佐證證明

黃鐙輝賣1千初台積電買房被笑傻？施昇輝舉例力挺：完成心願才是目的

美濃大峽谷不法所得估逾2.4億 環境部：一條龍式違法產業鏈

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導

高雄美濃地區營建廢棄物非法回填案震驚社會，經檢警調環查緝平台查獲高雄市4家運輸公司所屬車輛，載運營建工地產出的廢土及未經處理的營建廢棄物，勾結土資場開立不實的供土證明給運輸公司，讓運輸公司自營建工地直接載運到美濃地區棄置，不法所得估計約2億4340萬餘元。

環境部表示，環境管理署監控美濃地區盜採土石回填營建廢棄物案地，發現除了部分車輛為廢棄物清除車輛外，另外有一般運輸公司所屬車輛載運廢土及營建廢棄物到現場回填，經深入調查後得知有專業的廢土清除集團包辦從建築物拆除或地下室開挖後產出廢土及營建廢棄物的清運、棄置、文件及申報的一條龍式違法產業鏈。

環境部指出，廢土清除集團掌握營建工地拆除或開挖的時程，機動性的聯合調度砂石車至營建工地載運，並與美濃地區盜採土石集團串聯，當盜採土石的坑洞成形時，廢土清除集團就調度砂石車將營建廢棄物直接載運到坑洞回填，再由盜採坑洞現場人員收集砂石車所繳交的單據，夥同土資場開立不實入場處理聯單或供土證明，作為後續營建公司向環保單位申報營建廢棄物去處及向工務單位申報營建剩餘土石方流向，營造出虛幻的廢棄物已妥善處理及營建剩餘土石方供需平衡的假象。

環境部表示，除依違反「廢棄物清理法」第41條規定告發，並認定涉犯同法第46條第4款刑責，公司涉犯同法第47條刑責規定。橋頭地檢署偵訊後起訴8人後，其中5人羈押中，並依同法第47條追究法人責任，另緩起訴6人，查扣犯罪工具灑水車1台及挖土機3台，不法所得估計約2億4340萬餘元。

圖為高雄<a href='/search/tagging/2/美濃大峽谷' rel='美濃大峽谷' data-rel='/2/241770' class='tag'><strong>美濃大峽谷</strong></a>。圖／聯合報系資料照片
圖為高雄美濃大峽谷。圖／聯合報系資料照片

廢棄物 盜採 美濃大峽谷 高雄 環境部

延伸閱讀

李貞秀稱放棄陸籍被拒 內政部再函文立院：遭拒絕受理應有佐證證明

北市抽驗網購年節食品結果出爐 這款紹酒雞腸桿菌超標

陸配未放棄國籍不得當立委 陳金德：應收回當選證書

漏稅被查獲 抵稅資格撤銷

相關新聞

被控裝憂鬱症詐保5570萬羈押121天 母女無罪確定獲刑事補償96萬

花蓮原住民張姓婦人一家8口被控佯裝精神疾病申請住院，向8家保險公司詐領5570萬元，8人判決無罪確定；張婦與她的楊姓女兒...

美濃大峽谷不法所得估逾2.4億 環境部：一條龍式違法產業鏈

高雄美濃地區營建廢棄物非法回填案震驚社會，經檢警調環查緝平台查獲高雄市4家運輸公司所屬車輛，載運營建工地產出的廢土及未經...

石木欽和富商不當飲宴要吐412萬退休金 他想釋憲遭裁定不受理

前公務員懲戒委員會委員長石木欽因捲入富商翁茂鍾案，被判撤職並停止任用1年確定；銓敘部、司法院等單位審定應減少6成退休金，...

太子集團不法利得拍賣 愛馬仕包84萬、6雙經典JORDAN球鞋只要1萬多

法務部行政執行署士林分署受台北地檢署囑託，今早舉辦太子集團涉詐案精品拍賣會，吸引逾50名民眾競拍，將檢方查扣的二手名牌包...

殺流浪貓扒皮、獵石虎當野味 涉案越南移工一審判刑8年2月

越南籍范姓、潘姓移工涉違法宰殺流浪貓後扒皮、持獵槍獵殺保育類石虎後，以1500元、3000元價格販售，檢警去年6月間搜索...

即時短評／美濃「小坑變成大峽谷」行政怠惰高雄市府也得記一筆

去年8月爆發的美濃大峽谷，衍伸一連串藍綠政治攻防，回顧該案時間線，早在不法集團盜砂時，高雄市政府就已發現不法，開罰300...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。