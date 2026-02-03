太子集團不法利得拍賣 愛馬仕包84萬、6雙經典JORDAN球鞋只要1萬多

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

法務部行政執行署士林分署受台北地檢署囑託，今早舉辦太子集團涉詐案精品拍賣會，吸引逾50名民眾競拍，將檢方查扣的二手名牌包、名牌鞋款等34件以170萬餘元拍出；北檢檢察長王俊力說，本案在偵查中迅速完成變價，將有效防止資產減損，也將徹底剝奪不法利得，落實社會公義。

士林分署指出，北檢偵辦太子集團人員涉詐欺案，查扣李姓被所持多項犯罪所得，包含二手名牌包（HERMES愛馬仕、STEFANO RICCI、CHROME HEARTS克羅心、GOYARD、PRADA、BALENCIAGA巴黎世家、DIESEL）、二手名牌鞋款（CHANEL香奈兒、CHRISTIAN DIOR、BALENCIAGA、JORDAN、NIKE）及茶具等物。

經北檢在偵查中囑託士林分署變價拍賣，今早10時30分特別舉辦太子集團案精品拍賣會，吸引逾50名民眾參加，全程共出價186次，反應相當踴躍，共拍出34件，拍定金額達170餘萬元。

其中，最受矚目的標的為愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包，最終以84萬元拍定；6雙經典JORDAN系列運動鞋，由潮牌愛好者競標，共以1萬3800元得標；雪茄類標的也表現亮眼，共拍出10標，拍定金額達35萬餘元。

行政執行署署長繆卓然、士林分署署長吳廣莉、北檢檢察長王俊力、北檢主任檢察官林彥均、警政署刑事局主任秘書盧俊宏等人今早特別出席拍賣會。

王俊力致詞表示，透過檢、警、調、執機關緊密合作，自偵查階段即時查扣犯罪所得，於執行端迅速完成變價程序，不僅能有效防止資產價值減損，更以實際行動展現司法機關除依法追究詐欺集團刑事責任外，也徹底剝奪犯罪者不法利得，使其回歸公庫或用以補償被害人，落實社會公義。

士林分署說明，拍賣所得將全數交由檢方保管，以保全未來沒收與被害人求償權益，徹底剝奪犯罪所得，杜絕犯罪誘因，並將不法所得發還被害人，維護民眾權益。

士林分署指出，今早舉辦的太子集團案精品拍賣會，共拍出34件，拍定金額達170餘萬元。圖／士林分署提供
士林分署指出，今早舉辦的太子集團案精品拍賣會，共拍出34件，拍定金額達170餘萬元。圖／士林分署提供

