殺流浪貓扒皮、獵石虎當野味 涉案越南移工一審判刑8年2月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

越南籍范姓、潘姓移工涉違法宰殺流浪貓後扒皮、持獵槍獵殺保育類石虎後，以1500元、3000元價格販售，檢警去年6月間搜索時，潘男還持獵槍恐嚇警員後逃逸，但隔天即落網，遭檢方聲押獲准，范則施以監控設備，以防逃亡，台中地院近日審結潘男涉案部分，依恐嚇、槍砲、違反野生動物保護法等4罪，判刑8年2月、併科罰金24萬元。

越南籍范姓、潘姓移工涉在去年3月間，宰殺一隻流浪貓後扒皮，以1500元價格在后里區交易販售，范分得500元酬勞，另在去年4月間，二人又持獵槍獵殺保育類野生動物石虎，再以3000元價格售出。

台中地檢署獲報後指揮保七總隊，去年5月先查獲范姓移工，檢方訊後考量無羈押必要，施以監控設備，以防逃亡。

另再溯源查出潘姓移工涉案，去年6月間再持搜索票，赴新社區、后里區等3處搜索，潘在搜索期間，持獵槍瞄準、恐嚇員警後趁機逃逸，隔天在新社區遭拘提到案，扣得4把自製獵槍、喜德釘火藥及製造獵槍所用之零件、工具。

檢警發現，潘姓移工從2020年10月間起就被通報行蹤不明，在台失聯流竄近5年且居無定所，他長期新社一帶的淺山區持自製獵槍四處游獵，將「野味」以每隻幾百元或數千元賣給同鄉食用，以賺取所得維生。

檢察官複訊後認為，潘涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、野生動物保育法及恐嚇罪嫌，所犯5年以上重罪，有逃亡、串滅證之虞，聲請法院羈押獲准。

台中地院近日針對潘姓移工部分審結，認定潘男涉犯野生動物保育法、恐嚇危害安全、槍砲等罪，一共有4次犯行，分判11月至6年不等徒刑，應執行8年2月、併科罰金24萬元，執行完畢或赦免後驅逐出境，罰金可易服勞役，仍可上訴。

警方去年6月逮捕越南籍潘姓移工，發現他在台中新社山區打獵，將石虎遺體當「野味」賣給同鄉。圖／警方提供
