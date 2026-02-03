三峽桌遊棋牌社掛羊頭賣狗肉 麻將聚賭警逮32人

快訊

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

鑒於部分棋牌社假借合法名義，暗中經營非法賭博場所，新北市三峽警分局循線鎖定轄內北大特區學勤路一處桌遊棋牌競技社涉嫌掛羊頭賣狗肉，違法從事麻將賭博活動，警方昨天前往該棋牌社搜索，當場查獲抽頭經營麻將賭場的負責人1名、1名櫃檯員工、30名賭客及賭具、賭資，全案依刑法賭博罪移送新北地檢署偵辦。

三峽警分局昨由偵查隊主導編組專案小組，動員偵查隊15人、北大所6人、鶯歌所4人共25名警力前往查緝，當場查獲黃姓負責人以棋牌社為幌子，實際經營抽頭麻將賭場，現場查扣電動麻將桌12台、麻將牌6副、賭資98900元、籌碼47980元、監視器4具、員工名冊及工作手機等證物。

警方表示，該棋牌社自去年起營業，以籌碼點數卡換現金、以點數卡充當現金對賭，並收取茶水費及入場費規避抽頭金，企圖規避賭博罪營利要件，同時透過網路及臉書招攬各地人士前來賭博，會員人數已逾數百人，初估月收入高達百萬元以上。表面上雖以合法商業登記掩飾，實則違反營業項目，牟取不法利益，分局已將相關資料函報市政府，依法進行第三方警政裁罰。

新北市三峽警分局循線鎖定轄內北大特區學勤路一處桌遊棋牌競技社涉嫌掛羊頭賣狗肉，違法從事麻將賭博活動，當場查獲抽頭經營麻將賭場的負責人1名、1名櫃檯員工、30名賭客及賭具、賭資，全案依刑法賭博罪移送新北地檢署偵辦。記者蔣永佑／翻攝
